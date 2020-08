Cristina Fernández: “No hay argentino más impune que Mauricio Macri”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó este jueves a los jueces que garantizan la "impunidad" del ex mandatario Mauricio Macri en la causa por las presuntas presiones sobre magistrados ejercidas por la "mesa judicial" de Juntos por el Cambio, y manifestó sus deseos de que los "argentinos se den cuenta".

En una serie de tuits, Fernández de Kirchner expresó que "los jueces Martín Irurzun (el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri) y Leopoldo Bruglia (el trasladado flojo de papeles, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de ley) acaban de consagrar una vez más la impunidad para Macri".

La ex Presidenta reseñó que la jueza federal María Servini "había solicitado a las empresas telefónicas 'las llamadas realizadas -y celdas activadas- entre el 01 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019 por Macri y por otros funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo'".

Pero tras el fallo de este jueves de la Cámara Federal que le pide a la jueza "limitar los alcances de las medidas de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos relevantes según la hipótesis fijada en el caso", Fernández de Kirchner señaló que "estos son los jueces y esta es la oposición que hablan de impunidad señalando con el dedo al Gobierno y al Frente de Todos".

"La prueba solicitada iba a demostrar la existencia de la mesa judicial macrista y su articulación con los servicios de inteligencia y con distintos miembros del Poder Judicial para perseguir opositores y apoderarse de empresas ajenas", añadió la ex mandataria.

Y prosiguió: "¿A nosotros con la impunidad? Allanaron mis casas, rompieron paredes, se llevaron objetos personales, me citaron a indagatoria 8 veces en un día… Me espiaron, me siguieron, me escucharon y difundieron llamadas privadas ilegalmente… Y se llenan la boca hablando de la República".

"Máximo tenía razón: en ningún lugar del mundo Macri va a tener más impunidad que en la Argentina. El Poder Judicial argentino se la garantiza", planteó la mandataria al citar a su hijo, jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos.

Para la ex mandataria, se trata del "mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad" a Macri "siendo empresario por el delito de contrabando agravado de autos. El mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad en la causa por escuchas ilegales como jefe de Gobierno de la Ciudad y apenas 19 días después de haber asumido como Presidente", añadió.

"No hay argentino más impune que Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta", concluyó.