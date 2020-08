Presentaron historieta sobre los volcanes de las sierras de Córdoba

Invitado el staff de la historieta a participar del ciclo “Conversaciones en la Biblio”, organizado por la Biblioteca Libro Abierto de Villa Allende, Coty Taboada, Matías Zanetti y Guillermo Goldes realizaron la presentación oficial de la historieta.

Este primer conversatorio del año estaba previsto para marzo, pero a causa de la pandemia recién se pudo hacer la semana pasada.

Desde el 2013, el equipo de “Luz, Cámara; Ciencia” realiza las historietas que integran una serie de 10 capítulos. En este episodio, en particular, muestran la “geología de las sierras de Córdoba, con la serie de volcanes que muchos cordobeses no conocen”, comentaron los realizadores.

Coty es la ilustradora y forma parte del proceso creativo de la historieta; egresada de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), hace 9 años que se desempeña como artista independiente.

La Ciénaga y Véliz

“En el 2011 lo conocí a Mati (Zanetti) y allí comenzamos a hacer proyectitos juntos. Y un día me invitó y me presentó a Guillermo (Goldes) para formar parte de este proyecto, el cual me gustó mucho y me hizo crecer un montón, y, la verdad, desde el primer episodio hemos crecido los tres”, comentó Coty, la ilustradora.

Acerca del proceso de edición, “este comienza cuando recibo el texto con toda la historia como si fuera un guion de cine. El primer paso es analizar la historia, la cual como transcurre en lugares reales de Córdoba, lo primero que hago es tener una referencia porque va a transcurrir en sitios que existen y trato de hacer lo más realista posible y uno de los principales de este número es la Plaza Cielo Tierra, en el Parque de las Tejas, y otro, las Sierras de Pocho, donde nos centramos en dos volcanes: La Ciénaga y Véliz. Me gusta buscar y conocer la flora y la fauna para poder representar bien el lugar”, añadió.

Proceso de edición

Lo primero que se hace son los bocetos, “que es la idea aproximada acerca de cómo va a ser la página con un esquema a mano alzada y luego con Mati nos juntamos para ver bien la idea de cada viñeta. Al finalizar esto se pasa al delineado oficial o entintado, esto se hace en la computadora con una tableta gráfica. Hoy en día se trabaja todo digital porque es más rápido y dinámico”, relató Coty.

El personaje de la historia es Iván Petrinovic, que es real, y luego se pasa a colorear y en la parte final se agrega la iluminación y el sombreado. Como hay una cámara en la historia, lo que se hace es enfocar el dibujo como si se estuviera viendo desde la misma.

La tapa se piensa desde un primer boceto y en este caso “va a estar uno de los personajes como saliendo del volcán y la contratapa se diseña como una continuación del mismo dibujo. Y para darle la idea de volcán se le hizo como que salga fuego de la cabeza del protagonista”, contaron.

El guionista, Matías, se encarga del rotulado, lo cual “parece algo sencillo, que no tiene puesta tanta cabeza detrás, pero la verdad que lleva mucho tiempo de trabajo con muchas idas y vueltas”, argumenta.

Ciencia y narrativa

Primero se define de qué se va a tratar el episodio y Goldes apuesta a la parte científica y “desde el principio fue nuestra idea centrarse en la ciencia en Córdoba y poner el foco en todas las cosas interesantes que se desarrollan aquí. Además de aportar toda la data científica, tengo una información que tiene que culminar en una historia atractiva que acompañe a los personajes que creamos desde un principio. Estos van llevando adelante la acción en cada uno de los temas que tratamos”, contó el divulgador Goldes.

En este caso en particular, que es sobre volcanes, la primera exploración que realizaron fue una entrevista a Iván, el vulcanólogo, donde expuso bastante de lo que sabe de la zona de Pocho y eso sirvió como punto de partida inicial. Respecto del escenario de la Plaza Cielo Tierra, esta configura un montaje paralelo además de jugar con elementos fantásticos con otro tipo de ingredientes que le dan color a la historia, para que sea divertida de leer y a cualquier edad.

Particularidades de los episodios



Los personajes son cuatro documentalistas que recorren la geografía de Córdoba filmando documentales científicos y cada historieta está articulada con un viaje: el primero es el episodio de sal: “Un viaje a la laguna de Mar Chiquita”; el 2, al “Cerro Colorado”; el 3, “Canción de cielo y fuego: la historia de la cohetería argentina” con una recorrida por la Conae; el 4, "A través del espejo: una visita al Neuro"; el 5, “El vuelo del cóndor”, historia en la Quebrada del Condorito; el 6, sobre el “Chagas”, con visita al norte cordobés; el 7 "Basura sagrada: sobre los residuos sólidos urbanos en el predio de Bouwer, Córdoba", y el último: "Plegaria para un volcán dormido".

Este episodio en lo conceptual tiene innovaciones: lo primero es que resulta la primera vez que se introduce un personaje real, Iván Petrinovic, quien dio una charla en la Plaza sobre “Córdoba volcánica” y a quien además los realizadores entrevistaron para tener una idea exacta de lo que la tira iba a tratar.

Otra innovación es que se desarrolla en dos secuencias en paralelo, donde los documentalistas que exploran están en Pocho, mientras que otra parte del equipo está en la Plaza, “es decir un lugar donde se habla de ciencia, donde se puede decir que están los mapas conceptuales que la ciencia elabora de un territorio determinado, donde se hace divulgación. En tanto, podemos adelantar los temas de los episodios 9 y 10: la generación de energía y el Observatorio de Bosque Alegre, centrándonos en la óptica y la observación astronómica. Y se me ocurre, en este momento, que podríamos añadir otro capítulo llamado ‘Pandemia’”, finalizó el científico y editor.



Para ver todos los capítulos completos entrar a la web de Luz, Cámara, Ciencia.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]