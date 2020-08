Sumario de noticias de la edición impresa de La Nueva Mañana

Te invitamos a leer los títulos de la edición de esta semana, del 7 al 13 de agosto, de La Nueva Mañana. Buscá tu ejemplar en todos los kioscos de Córdoba. Precio de tapa: $30.

Política

■ La Celebridad y el Mal módico

Juntos, la Doctora y el Ángel, otra vez.

Por: Carolina Mantegari

[ Nota de Tapa ]

■ La causa por espionaje ilegal complica más a Macri

Con los procesamientos de los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a causa del espionaje ilegal contra la ex presidenta Cristina Kirchner, dentro de Juntos por el Cambio recrudecen las internas e intentan despegar al ex presidente Macri del escándalo judicial.



[ Nota de Tapa ]

■ Desigualdad y deserción, las alertas en la escuela de la pospandemia

A nivel nacional advierten sobre la profundización de las desigualdades que la emergencia sanitaria dejó al descubierto. En Córdoba, la realidad se replica. Nacionalmente, ya se proyecta un 10% de deserción.

Por: César Pucheta - [email protected]

[ Nota de Tapa ]

■ Vuelven las clases presenciales en San Juan

Será a partir del próximo lunes 10 de agosto en 14 de los 19 departamentos que conforman la provincia cuyana.

Economía

[ Nota de Tapa ]

TRAS ACORDAR CON LOS BONISTAS Y EVITAR EL DEFAULT

■ El Gobierno retoma la iniciativa y apunta a reactivar la economía

Luego de largos meses de negociaciones, el Gobierno, a través del ministro de Economía Martín Guzmán, logró sellar un acuerdo con los tenedores de bonos de deuda argentina y despejó el fantasma del default, retomando la iniciativa y buscando una reactivación económica de la mano de la producción y el empleo.

Por: Facundo Piai - Especial La Nueva Mañana

[ Nota de Tapa ]

■ Cayó la demanda eléctrica comercial en el primer semestre del año

Bajó un 3,6% con relación a igual período de 2019, según lo informa el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec).

Por: Florencia Brunello - Oetec

Información General

[ Nota de Tapa ]

■ Presentaron historieta sobre los volcanes de las sierras de Córdoba

El octavo episodio de “Luz, Cámara, Ciencia” ya se encuentra disponible online, en donde sus autores invitan a recorrer los volcanes de nuestra provincia.

Por: Mónica Hernández - [email protected]

[ Nota de Tapa ]

■ Científicos de la UNC recomiendan el uso de azitromicina contra el coronavirus

Los médicos Humberto Cabral, Mónica Glocker y Juan Carlos Muiño investigaron el virus hace más de 30 años. Fue a partir de una infección espontánea que ocurrió en el Bioterio del Instituto de Biología Celular, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Aquí sus conclusiones.

Por: Redacción La Nueva Mañana

Mundo

■ Infierno en Beirut: continúa la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros

En la medida que pasan las horas, disminuyen las esperanzas de los socorristas de encontrar personas con vida tras las explosiones del martes pasado en un depósito de nitrato de amonio en la capital de Líbano.

Cultura y Espectáculos

CINE

■ Nacido en llamas, Adirley Queirós

¿Quién es Adirley Queirós, el director que filma a los negros marginados de Brasil como héroes meteóricos de luchas distópicas? Su último film, Era uma vez Brasilia, se estrenó en la plataforma MUBI y a fin de mes se verá por el streaming gratis del Cineclub La Quimera.

Por: Iván Zgaib - Especial para La Nueva Mañana

Deportes

[ Nota de Tapa ]

■ “La prevención de lesiones es quizás el nuevo paradigma de la preparación física”

El cordobés Leandro Lardone, PF del Narbonne, de la Ligue A de voleibol en Francia, le explicó a LA NUEVA MAÑANA algunos puntos importantes sobre la vuelta a la actividad del deporte, en época de coronavirus.

Por: Juan Pablo Casas - [email protected]ar

