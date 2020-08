Quemaron la camioneta de un bombero por ser un caso sospechoso de Covid-19

Emanuel Gilabert fue víctima de un ataque luego de que se diera a conocer que había tenido contacto con un caso sospechoso de Covid-19. En horas de la mañana de este domingo, advirtió que habían quemado la camioneta Ford F-100 modelo 73 que utiliza para realizar traslado de materiales a un corralón y a una mueblería en Santa Cruz del Lago.

Gilabert señaló que se aisló ante la sospecha de un posible contagio. Sin embargo, la persona con la que había tenido contacto dio negativo al test para Covid-19.

“Tuve contacto por mi trabajo con un sospechoso de Covid-19. Era contacto de contacto. Me dijeron que no era necesario que me aislara y que tenía que esperar que a mi contacto le hicieran el hisopado y le dio negativo. Lo mismo me encerré por las dudas en mi departamento y mi madre me dejaba leña en la puerta de la casa porque estos días estuvo muy frío”, sostuvo en declaraciones a Carlos Paz Vivo.

“No sé cómo se pueden haber enterado. No dijimos nada, le conté sólo a mi familia y a la gente del trabajo. Se empezó a correr la bola. Nos llamaban por teléfono pero a todos les explicábamos que los contactos habían salido negativo. Mi reflexión es que no sabés si hay que ser consciente y aislarte o salir y no decirle nada a nadie. Porque de esta forma o te mata el virus o te matan la gente mal intencionada”, remarcó Gilabert, quien también se desempeña como bombero voluntario.