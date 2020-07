“Se van a planificar mucho mejor y con mayor previsibilidad las salidas”

Especial para La Nueva Mañana

El nuevo panorama que se despliega, tanto para el sector turístico como para los viajeros, continúa siendo de mucha incertidumbre. No solo por el tiempo en que tardará en ponerse en marcha el turismo dentro de la provincia de Córdoba, sino por las estrategias que habrá que implementar para garantizar la seguridad y transmitir confianza a los turistas en cada uno de los destinos que elijan.

Esta “nueva normalidad” a la que nos enfrentamos despierta también una necesidad de profundizar el análisis del tipo de turismo que se ofrece, de la organización de los productos y servicios que brindan los destinos y de las nuevas posibilidades que emergen en contextos difíciles.

Por eso, La Nueva Mañana dialogó con el licenciado en Turismo, Marcos Díaz, quien además es director de la Carrera de Turismo de IES Colegio Universitario, asesor en su consultora Díaz de Turismo y, actualmente, se desempeña como capacitador del taller “Turismo pospandemia” del programa Universidades Populares de la Universidad Nacional de Córdoba.

En general, ¿cuáles son los desafíos que va a afrontar la actividad turística cordobesa pospandemia?

- El desafío que va afrontar Córdoba de ahora en adelante es poder organizar su oferta turística, ya que es una oferta muy poco planificada en líneas generales, sin reglas claras a nivel provincial en función del poco análisis de su situación. Por ello, el desafío es poder pensarse en primer término en base al destino, luego a la región/área y, por último, a nivel provincial, para lo cual, los intendentes van a tener que contar con las herramientas necesarias de poder perfilar sus destinos en función de sus recursos naturales, pero fundamentalmente culturales y humanos. Un trabajo que nos permita conocer la historia y la idiosincrasia de ese lugar y, a partir de allí, profundizar las características que nos van a mostrar hacia dónde queremos dirigirnos como localidad, es decir la construcción del valor simbólico (el relato).

Existen 126 municipios turísticos en la provincia y solo seis son sustentables desde lo económico, ofreciendo más de 100 días de ocupación promedio a aquellos que llegan a invertir. ¿Y los otros municipios? Cuando te das cuenta de que los municipios que ofrecen características identitarias en materia de sus rasgos culturales son aquellos que cubren con las expectativas de servicios de quienes lo visitan, empezás a descubrir que existe un largo camino.

Los servicios no son buenos en la mayoría de las localidades por falta de capacitación y la falta de capacitación se da por la temporalidad del trabajo. Desde allí es difícil construir.

Además, después de esta pandemia, mucha gente va a querer escapar de las grandes ciudades. A ese que viene a invertir nadie le sugiere, nadie lo acompaña, decide solo por lo que ve, por lo que presume, no existe una planificación comercial, una distribución del tipo de negocio, el uso de materiales, el uso del suelo, un análisis de rentabilidad, una capacitación de servicios. Quien viene a invertir a Córdoba en turismo busca calidad de vida y los primeros tiempos la consigue, después de eso, muchos están atados a un negocio que no les gusta, que no los llena o que no les da la rentabilidad esperada. Faltan leyes y ordenanzas que nos permitan trabajar mirando un desarrollo sustentable.

¿Qué estrategias tendrán que implementar los destinos para posicionarse como uno de los elegidos?

- Primero, generar una política de autoestima local, reconocer por qué estoy donde estoy, por qué hago lo que hago y saber todos los beneficios que elegí o que tengo en este lugar.

Después, realizar un trabajo de jerarquización de los recursos culturales y analizar los recursos humanos y sus cualidades.

También, desarrollar un plan de identidad que les permita armar un relato para diferenciarse de los recursos naturales, generar símbolos que logren postularnos, armar nuevos circuitos, desarrollar nuevos productos asociativos que realcen el valor simbólico, sumarse a las redes sociales, tener propuestas solidarias y ambientales, trabajar sobre nichos de mercado y ofrecer cada vez más servicios.







Villa Cura Brochero . Foto Agencia Córdoba Turismo







¿Cómo podrán lograr un equilibrio entre la necesidad de cubrir los costos extras que demande la pandemia (insumos y reducción de ocupación) y un turista con un poder adquisitivo fuertemente afectado?

- Diferenciándose, ofreciendo más y mejores servicios, armando nuevos productos, trabajando en equipos, armando cooperativas de servicios que les permitan abaratar costos en los servicios, en la comercialización y en sistemas de reservas.

¿Creés que van a surgir nuevos nichos o destinos con características particulares a raíz del contexto sanitario?

- Sí, estoy convencido y encima si lo hacen con características propias y con diferenciales van a funcionar muy bien. El tema es que los nichos de mercado van a marcar tendencias y todos van a querer ofrecer lo mismo.

¿Qué deberemos tener en cuenta los viajeros a la hora de elegir un destino? ¿Creés que cambiarán las preferencias?

- Primero creo que va a cambiar la época del año para tomarse vacaciones, creo que las vacaciones van a seguir siendo en verano, pero se extiende diciembre a marzo y, además, creo que va a haber más salidas durante el año. Creo que se va a planificar mucho mejor y con mayor previsibilidad las salidas y que, para ello, es fundamental que los destinos puedan contar en las redes sociales cuáles son sus productos.

Van a empezar a ser salidas muy familiares y de recorridos cortos, en ambientes y actividades que tengan que ver con el aire libre, y creo que los servicios se van a tener que acomodar a eso, reinvirtiendo. Se va a buscar la atención personalizada y las actividades grupales se van a reducir en número, lo que va a encarecer los productos y servicios.

El durazno. Foto Agencia Córdoba Turismo







Se estima que el turismo rural, de naturaleza, será uno de los que se afianzará en la pospandemia, ¿qué lugares ves en Córdoba con ese potencial?

- Sí, totalmente. Y creo que se va a mirar mucho al Norte cordobés, la zona de Mar Chiquita y algunos destinos del Sur de nuestra provincia creo que se van a postular como destinos emergentes.

Miramar de Ansenuza. Foto Agencia Córdoba Turismo







