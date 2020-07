“Apoyamos un sistema agroalimentario justo, viable y sustentable”

Productoras y productores del Cinturón Verde de Córdoba son parte de la experiencia que se organizó para mejorar la calidad de vida y de trabajo, fundamentalmente, en el ámbito rural. Asimismo, producen todo tipo de verduras de estación en quintas, además de otros alimentos como dulces y conservas.

En tanto, la organización es la herramienta de comercialización del MTE Rural/UTEP (Movimiento de Trabajadores Excluidos) y en este momento están comercializando “todo lo que es verduras de productores de camino a 60 Cuadras y Río Primero, además de lo que son productos agregados como conservas, panificados, mermeladas, y todo lo que es miel. También se sumaron en el último tiempo productores de Rafael García, de Cruz del Eje, de Falda del Carmen y algunos de Córdoba Capital que son quienes elaboran panificados principalmente”, contó Jésica Herrera, una de las coordinadoras de ventas y redes sociales.

Si bien Pueblo a Pueblo se inició en La Plata, provincia de Buenos Aires, hace 4 años, se fue expandiendo a otras provincias hasta convertirse en una apuesta nacional.

“Nosotros arrancamos a principios de abril aquí en Córdoba, poco después de que comenzó la cuarentena activamos esta cooperativa. Hace 2 años quisimos arrancar, el contexto no nos ayudó y con la crisis no pudimos vender bolsones, no funcionó. Y ahora en este tiempo vimos la oportunidad de brindar nuestros productos, pues mucha gente al quedarse en casa comenzó a utilizar esta forma de comercialización. Hoy por hoy se están vendiendo alrededor de 400 bolsones de verdura por sábado (hemos llegado a los 700 en algunas ocasiones) más todos los otros productos que también se venden muy bien, tanto por la comodidad de recibirlos en sus hogares como por los precios; a esos no los tenemos contabilizados, es una tarea que tenemos que hacer”, comentó Jésica.

En lo referente a los miembros de la cooperativa, “en total somos más o menos entre sesenta y ochenta productores, en función de cada sábado de acuerdo a la cantidad de producción de bolsones, de los compañeros que ponen verduras, pues por ahí aumenta la cantidad de familias que aportan los vegetales, entonces participan más. Es decir, alrededor de sesenta a ochenta familias estamos formando lo que es esta red de Pueblo a Pueblo”, añadió.

Bolsones solidarios



A través de los bolsones de verduras de estación y de los otros alimentos que ofrecen, “buscamos generar una alternativa de comercio justo, acercando productos frescos, caseros y de calidad directamente de las quintas a los consumidores, a un precio razonable tanto para los productores como para los consumidores, evitando intermediarios que encarezcan sus costos”, sostienen los miembros de la organización agroecológica.

Por otra parte, desde la cooperativa de trabajo promueven el consumo de verduras locales, ya que a veces “encontramos en las verdulerías productos que han sido trasladados miles de kilómetros hasta llegar a nuestras manos. A la vez de ser de estación, porque cada variedad es propia de una determinada época del año”, comentaron.

Estrategias

Además del trabajo en las quintas, el equipo de trabajadores elabora la logística para la comercialización.

Para llevar a cabo el emprendimiento, se ha trabajado en estrategias para poder hacer una transición hacia la agroecología, usando bioinsumos que reemplacen a los químicos para el cuidado de la salud de las comunidades y el medio ambiente.

Por todo lo anterior, es que “queremos apoyar un sistema agroalimentario socialmente justo, económicamente viable y ecológicamente sustentable, que evite que sea el lucro el que determine nuestra alimentación y consolide el poder que tenemos como consumidores y productores”, finalizaron.

Formas de pago, pedidos y envíos



Cada sábado los productores cosechan las verduras bien temprano y las familias preparan los bolsones, que son trasladados hacia la zona de Río Primero desde donde se reparten los pedidos. Las formas de pago son variadas, pues se puede realizar con efectivo el mismo día de la entrega o por transferencia bancaria, enviando el comprobante a [email protected] o al WhatsApp: 351-8195725.

También se puede pagar al retirar de los nodos en barrios Centro (Jujuy 90) y Alberdi (Cristóbal de Aguilar 1.890).



Campaña

Para quienes vienen acompañando desde la primera edición a partir del inicio de la cuarentena a los emprendedores, “saben que nuestro trabajo no sería posible sin el aporte voluntario de muchas personas y organizaciones que se predisponen a cumplir los objetivos de una economía justa para que tanto productores y productoras y consumidores y consumidoras salgamos favorecidos, Por esta razón, para que cada sábado lleguen los bolsones y los otros productos a cada uno de los domicilios se necesita una logística para cargar contar y repartir, pues colectivamente se hace todo mucho más fácil”, relataron.

A partir de allí, lanzaron la campaña: “Sumate a la comunidad Pueblo a Pueblo”, para que todos los interesados en participar puedan ayudar como voluntarios en el armado y distribución de los bolsones.

Los interesados pueden dejar sus datos en la página y a la brevedad serán contactados.

Pueblo a Pueblo en Facebook





Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]