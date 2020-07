“Cristina no necesita de ninguna reforma para demostrar su inocencia”

Especial para La Nueva Mañana

Tras su paso por el gobierno, Cambiemos (PRO, UCR y CC) dejó a la economía argentina sumida en una crisis terminal, como quedó demostrado con todos los índices económicos negativos y una insostenible deuda externa, que la administración de Alberto Fernández está renegociando para comenzar a poner al país de pie.

También generó un profundo daño a las instituciones de la República y al Estado de Derecho solo comparable con la última dictadura cívico militar, como lo están demostrando las investigaciones sobre las causas de espionaje ilegal a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para perseguir a Cristina Kirchner, opositores, empresarios y sindicalistas, que involucran a Mauricio Macri, a la mesa judicial y a distintos organismos de su gobierno vinculados a jueces, fiscales y periodistas, que la actual gestión comenzó a corregir con la intervención de la AFI, que expresó que ya no hace inteligencia interna y no acompaña más los procesos judiciales y que ahora completa con la reforma judicial que presentó esta semana el jefe de Estado.

La iniciativa que envió el Poder Ejecutivo al Congreso unificará y duplicará los juzgados federales para superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la Justicia federal con competencia penal de Comodoro Py que fue muy permeable al gobierno de Macri, dijo el presidente y designará un consejo consultivo de notables para que asesore al Poder Central sobre el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, la oposición nucleada en Juntos por el Cambio adelantó a través de un comunicado el rechazo total del proyecto del Gobierno y del mismo modo se manifestaron diputados nacionales de la Unión Cívica Radical que consideraron que con la iniciativa “buscan la impunidad de Cristina Kirchner” y calificaron al mandatario de “testaferro político de su vicepresidenta”.

Para evaluar las implicancias del proyecto y responder a la postura de rechazo de Cambiemos, La Nueva Mañana entrevistó al contestatario, polémico y uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón.

-¿Qué opinión tiene de la reforma de la Justicia Fe deral que presentó el presidente Alberto Fernández?

- Me parece que es muy ambicioso el proyecto, que va a haber un trabajo arduo y serio para tratar de buscar la mejor manera para el perfeccionamiento de esta reforma y empecemos a tener una Justicia que nos honre. Entiendo que el Poder Judicial es el poder que peor visto está por la sociedad argentina y es necesario hacer una reforma por cuanto el gobierno de Macri deformó la Justicia, si tenemos en cuenta que está saliendo a la luz objetivamente que armaban causas en esa mesa judicial que había armado el Gobierno donde se decidía la suerte de la libertad de las personas y se vulneraron todo tipo de derechos y principios constitucionales en esa jurisdicción.

-¿En qué va a mejorar el servicio de Justicia con la ampliación del fuero Penal Federal?

- Personalmente creo que lo que había que hacer en el Fuero Federal era echar a todos los corruptos con los jueces que salgan primero en los concursos. Pero me parece que con el tema de la ampliación de la cantidad de jueces se va a licuar el poder que tenían las personas corruptas que integraban esos tribunales. Acá el problema es que el 95 por ciento de la Justicia funciona bien pero ese cinco por ciento hace que la Justicia deje mucho que desear sobre todo la jurisdicción federal, entonces este cambio de duplicar los juzgados y tratar de mantener la mayor pluralidad de personas me parece interesante. De todas maneras, me parece que lo más importante es erradicar de manera definitiva a los Stornelli, a los Irurzun, a determinados jueces que no son jueces de la Constitución Nacional sino que son jueces del diario Clarín. Siempre que hablo de destitución tiene que ser de la mano de la institucionalidad que es el Consejo de la Magistratura.

-El Presidente aclaró que los jueces naturales van a seguir en sus causas, entonces ¿por qué cree que la oposición de Cambiemos rechaza la reforma porque sospechan que buscan la impunidad en las causas de Cristina Fernández de Kirchner?

- La oposición se opone porque no se les cae una idea pero esto es simpático, porque definitivamente está bueno que alguien se oponga porque el ejercicio democrático de un país serio es que uno pueda pensar blanco y otro pensar negro y entre esos pensamientos puede haber un gris pero evidentemente tenemos una oposición que dice yo me opongo sin conocer de lo que se trata.

Se trata de una reforma impresionante, estructural, con un trabajo que va a ser de locos pero no les entra en la cabeza que esta reforma tiene que ver con la Justicia, la Constitución, tiene que ver con la legalidad. Cristina no necesita de ninguna reforma, porque no tiene ningún tipo de condena, porque no se avizora en ninguna de sus causas ningún tipo de inconveniente, al contrario se está dando vuelta la tortilla porque se está viendo cómo se armaron, quién las armó, esto va a terminar con mucha gente presa por lo que se le hizo a ella.

Los que dicen que esta reforma es para asegurar la impunidad de Cristina, nada más lejos que eso porque los jueces naturales se van a respetar, porque Cristina siempre estuvo a derecho y porque no le tenemos miedo a la Justicia cuando uno tiene un cliente inocente.

-¿Qué consideración tiene de la oposición que también rechaza la reforma porque se opone a la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema?

- Pero si todavía eso no está definido, ampliar o no la Corte será materia de una discusión en el seno del Consejo que asesorará al Presidente sobre este tema, es lo que le dije antes se oponen sin argumento serios. A mi esta Corte no me disgusta pero le faltan profesionales, por ejemplo, en materia del Derecho penal, no hay ningún penalista en la Corte si hay un caso de esta naturaleza, cómo y quién lo define. A mí me gustaría como Justicia que haya un administrativista, un penalista, un civilista, un comercialista, un laboralista, un especialista en Derecho empresarial, un especialista en Derecho ambiental, un tributarista, digamos lo de dividir en salas no me convence pero sí me parece que las especialidades en Derecho no son cinco. Por eso la realidad es que no podemos hacerle definir un juicio de despido a una jueza como Highton de Nolasco que nunca vio el Derecho laboral porque es especialista en derecho civil, yo quiero que haya un académico en la Corte y no un acomodado.

