Juristas evalúan de manera positiva el proyecto de reforma judicial

Especialistas se manifestaron expectantes con la reestructuración anunciada por el Presidente. El Colegio de Abogados porteño, disconforme por la no convocatoria a la institución.

El anuncio realizado este martes por el presidente Alberto Fernández sobre el proyecto de reforma judicial que enviará al Congreso fue recibido de manera positiva por varios juristas, que manifestaron su expectativa ante el tratamiento que la iniciativa recibirá en el parlamento.

“Me pareció un discurso moderado, en la misma línea del de la asamblea parlamentaria. Hay cosas en las que todo el mundo va a coincidir, en el sentido de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial”, sostuvo el dirigente radical, abogado y ex juez Ricardo Gil Lavedra, en diálogo con Télam.

El ex diputado nacional valoró también que el Presidente “rescató la idea del fortalecimiento de la Justicia federal del interior que es una idea del Programa Justicia 2020, del gobierno pasado”, que consiste en crear más cargos de jueces federales en las provincias para evitar que cada uno tenga competencia múltiple.

Por otra parte, Gil Lavedra sostuvo que si bien comparte la intención de desconcentrar el poder que reúnen los 12 juzgados federales de Comodoro Py, “no se sabe de dónde surge que el número ideal de jueces federales (en la Ciudad de Buenos Aires) es 46”, cuando la idea es además tender a la implementación del “sistema acusatorio”, que demandará más recursos para el Ministerio Público Fiscal.

El presidente del Consejo de la Magistratura y juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, calificó el anuncio presidencial como “una buena idea”, aunque planteó que será importante conocer de dónde surgirán los recursos económicos para concretar las modificaciones propuestas.

Sobre la posibilidad de licuar el poder de los jueces de Comodoro Py al elevar su número, Lugones señaló a Télam que es una “idea interesante” y remarcó que durante el último tiempo “lo que ha ocurrido es la intromisión de la Justicia en temas políticos y esto abre la posibilidad a generar un cambio”.

El titular del Consejo de la Magistratura remarcó además que de concretarse los cambios propuestos por el Gobierno, se necesitará de “mucho trabajo” del órgano que preside para elegir a los nuevos jueces.

El magistrado destacó también la conformación del comité de expertos que deberán presentar propuestas sobre el funcionamiento del propio consejo, pero también de la Corte Suprema y de los ministerios públicos.

El abogado Roberto Carles señaló en declaraciones a Radio 10 que el anuncio realizado por Fernández es “el paso que había que dar” en el sentido de “resolver la concentración de poder del fuero penal federal, que es algo que viene de la década del '90 (vinculado a causas de corrupción) y que en los últimos cuatro años se usó para perseguir a opositores”.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, definió el anuncio como “correcto en líneas generales” y remarcó que el Presidente enunció cuáles son las cosas “más cuestionadas”, como “las prácticas de conflicto de competencias del fuero civil y comercial y federal con el contencioso administrativo federal”.

Además, opinó que el mandatario hizo una “muy correcta revisión histórica”, con un “duro análisis de lo que fue la Justicia durante el gobierno de Mauricio Macri” y remarcó la “certeza de que jueces actúan condicionados por poder político pero también por el poder mediático y económico”.

Télam también consultó a Jorge Rizzo, referente de la agrupación que conduce el Colegio Público de abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que si bien prefirió esperar a conocer los pormenores del proyecto de reforma para poder opinar, se manifestó disconforme con el hecho de que la institución que integra no haya sido convocada para debatir el proyecto.

Finalmente, Gil Lavedra también aportó una mirada política sobre la reacción de la oposición previa al anuncio del Presidente de que no apoyarían en el Congreso la idea de aumentar la cantidad de integrantes de la Corte, lo que no está en el proyecto, por lo que “se elimina la suspicacia porque queda definido que es algo que no podrá ocurrir”, sostuvo.

Fuente: Télam

