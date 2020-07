El elogio de César Menotti al cordobés Paulo Dybala

El ex técnico de la Selecicón argentina campeona del mundo, César Luis Menotti, tuvo palabras elogiosas para con el cordobés Paulo Dybala, que tuvo una muy buena temporada en la Juventus obteniendo su quinto Scudetto consecutivo.

En declaraciones al canal deportivo TyC Sports el director de Selecciones nacionales afirmó: "Dybala se está haciendo fuerte en el liderazgo del juego".

Además afirmó sobre la posición en la cancha de "La Joya" surgida de las divisiones inferiores de Instituto y la sociedad con Lionel Messi en la Albiceleste.

"¿Como no van a poder jugar juntos dos excelente futbolistas como Messi y Dybala? Son grandes jugadores. No evo ningún motivo para que me digan que no pueden jugar juntos. Pueden jugar juntos, tienen que ensayar. Armar una sociedad", sostuvo el "Flaco".