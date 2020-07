La intendenta Mayra Mendoza confirmó que dio positivo de Covid-19

"Quiero decirles que a pesar de tener síntomas me encuentro bien, estoy aislada hace 48 horas", señaló Mendoza. - Foto: gentileza.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, dio positivo en coronavirus y quedará en aislamiento social tal como lo indican los protocolos sanitarios, pero la propia mandataria comunal aseguró que "se encuentra en buen estado de salud" a través de un video difundido por sus redes sociales.

"Hola, quiero decirles a todos los vecinos y vecinas de Quilmes que el secretario de Salud del municipio me confirmó que el hisopado que me hicieron dio positivo en Covid-19. Quiero decirles que a pesar de tener síntomas me encuentro bien, estoy aislada hace 48 horas", señaló Mendoza en el registro audiovisual difundido esta noche.

La intendenta remarcó: “Como dijimos en más de una oportunidad, el virus no es culpa de nadie y cuidarnos es tarea de todos".

"Voy a mantenerme aislada durante un tiempo como indica el protocolo sanitario. Mientras tanto, seguiremos trabajando desde casa por el bienestar de los vecinos y vecinas de Quilmes”, afirmó Mayra Mendoza.

Por otra parte, el jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo; los secretarios Cecilia Soler, Alejandra Pietro, Alberto de Fazio, Ángel García y Claudio Carbone; y otros colaboradores cercanos tendrán que mantener aislamiento preventivo durante dos semanas ya que forman parte de sus contactos estrechos.

Fuente: Télam

