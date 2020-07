Ricardo Zielinski: "Me gustaría que gane Armando (Pérez)"

Más allá de que todavía no hay fecha concreta sobre cuándo serán las elecciones en Belgrano, en el club de Alberdi se respira ambiente político. Por tal motivo, las declaraciones de Ricardo Zielinski no pasarán desapercibidas.

Es que el "Ruso" sorprendió, teniendo en cuenta que él siempre es medido a la hora de exponer una opinión. Pero en este caso, en declaraciones al programa Tercer tiempo, el entrenador que logró el histórico ascenso "pirata" en el 2011 mostró su apoyo a Armando Pérez.

Primero, el actual DT de Atlético Tucumán dijo: "Habíamos hablado algo con Armando (Pérez) de la posibilidad de volver a Belgrano. No se dio por la pandemia y porque Belgrano tiene entrenador. Pero en algún momento se va a dar. No dependerá exclusivamente de mi".

Cuando uno de los periodistas le preguntó: "¿Si gana Artime y te llaman, vendrías a Belgrano?", Zielinski respondió: "Me gustaría trabajar con la gente que trabajé. No creo que debería opinar... Me gustaría que gane Armando".

Y agregó: "Me gustaría que gane Armando, conozco su trabajo, cuando llegue no había predio. El que sabe como estuvo y cómo está el club tiene que valorar ese trabajo”.

Además contó: "Yo tengo sentido de pertenencia en Belgrano. Me preocupo como simpatizante de Belgrano por lo que viví y es normal por todo el esfuerzo que hicimos. Lo veo, si estoy jugando pregunto cómo salió”.

Y en otro momento explicó que "en Atlético Tucumán no tengo contrato. Es de palabra. Nos pusimos de acuerdo en seguir y estamos esperando que esto se defina y cuando vaya a Tucumán definir todo, pero de palabra dijimos de seguir adelante".