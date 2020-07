Castoldi habló de Mateo García, Agüero y la demanda de Copiapó

El presidente de Instituto Roberto Castoldi brindó un panorama financiero sobre el club con respecto a la precariedad en temas de pandemia, contando detalles de Mateo Klimowicz, Mateo García, entre otros.

"Mateo García le va a quedar un porcentaje del 3 por ciento de la nueva transferencia. Nos queda cobrar lo del club Las Palmas de la transferencia anterior. Ya apelamos en el TAS de FIFA y nos fue favorable", contó en declaraciones a la Mesa del Fútbol, de Radio Pulxo.

"A fin de mes esperamos cobrar la cuota de Mateo Klimowicz desde Alemania, y de esa forma equilibrar las cuentas", agregó Castoldi.

Sobre la situación de Franco Agüero, quien quedó en libertad de acción, se mostró optimista con renovarle:

"Mateo García estuvo en la misma situación de Agüero y lo pudimos resolver en ese momento. Sigue todo igual en el caso y esperamos resolverlo para el bien del club. Sigo siendo optimista porque hay voluntad de las partes.

A su vez, el titular de la entidad de Alta Córdoba se refirió al reclamo de Copiapó de Chile por la salida conflictiva del club y un fallo FIFA en contra. "Nuestros abogados estan hablando con Copiapó y tenemos la fe que se va a resolver. Nosotros vamos a pagar los 25 mil dólares y luego le va a ser devuelta la misma plata al club".

De todas maneras con relación al regreso a los entrenamientos, Castoldi no quedó con muchas expectativas tras la reunión con el infectólogro Pedro Cahn y AFA. "No se sabe quién va a poner el dinero para ayudar a los clubes con el protocolo. La Conmebol mandó supuestamente la plata pero por ahora nada y en la reunión de ayer ni se tocó el tema. Poner 750 mil dólares en esta época es muy complicado y no todos los clubes lo tienen".

"Habíamos hablado con los jugadores para que vuelvan y hoy cambio todo. No sólo tienen que hacer cuarentena sino también hisopados. No se sabe quién va a poner el dinero para ayudar a los clubes con el protocolo. La Conmebol mandó supuestamente la plata pero por ahora nada y en la reunión de ayer ni se tocó el tema", cerró diciendo Castoldi.

