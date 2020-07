El nuevo emprendimiento del capitán de Central Norte

Nuevos tiempos. Nuevas ideas. Repensarse. Nueva normalidad. Muchos conceptos se utilizan en estos tiempos de pandemia por el COVID-19. Y el mundo del fútbol no quedó exento.

Muchos futbolistas, ante el parate de la actividad, debieron generarse nuevos emprendimientos.

En ese marco, el capitán de Central Norte de Salta, Osvaldo Young, junto a su familia optó por apostar a la elaboración casera de chipas misioneras.

Su esposa Noelia es la encargada de prepararlos mientras que el ex jugador de Ferro, Morón, Brown de Adrogué, Chaco For Ever, entre otros, hace el delivery.

"Dios nos dio la idea y la provisión. No tuvimos miedo y nos lanzamos", contó Noelia, a lo que el futbolista agregó: "Nos unió como familia. Con la situación de la pandemia experimentamos como familia nuevas cosas".