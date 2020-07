Denunciaron penalmente por violencia de género al músico Francisco Bochatón

El músico y compositor Francisco Bochatón fue denunciado penalmente por su expareja Romina por violencia de género, una situación que ella reveló a a la Agnecia de Noticias Télam "para poder ayudar a otras mujeres y que se sepa quién es esta persona que tiene fans y canta canciones de amor".

"Sufrí violencia física, económica, psicológica y manipulación según me explicaron en la línea 144 y en la Oficina de Violencia Doméstica donde radiqué la denuncia el 28 de mayo pasado", contó Romina sobre cómo pudo enfrentar la situación que estaba atravesando junto a quien en los 90 lideró la banda Peligrosos Gorriones.

Gracias a esa decisión, el 1 de junio logró una perimetral que también alcanza a su hija, de 16 años, y avanzó en la denuncia penal en la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Número 1, radicada con el número 638.520.

Sin embargo, la causa penal todavía no avanzó porque aunque la fiscalía pidió una audiencia de intimación para el 3 de julio, Bochatón nunca se presentó porque, según le informaron a los abogados de la denunciante, "no lo pudieron ubicar".

El vínculo entre Romina y Bochatón se actualizó "después de 20 años", ya que habían estado juntos cuando ella tenía 20 y él 27 y si bien se cruzaban ocasionalmente en algunos shows volvieron a estar juntos. "Pasamos las fiestas de fin de año y la cuarentena la empezamos en mi casa", relató la mujer. "Ante lo que estaba viviendo en mayo llamé a una psicóloga de la UBA que me atendió online y me dijo que estaba viviendo violencia de género y que llame al 144, donde me acompañaron y asesoraron sobre lo que pasaba y que yo no podía reconocer", repasó.

Debido a esta situación, allegados a Romina pusieron a circular en redes sociales un flyer donde se lee: "Fui víctima de violencia de género. Hasta hace dos meses no lo sabía porque había naturalizado la forma en que mi novio (ahora exnovio) tenía de tratarme. Estoy con tratamiento psicológico. Él es Francisco Bochatón. Músico. Líder de Peligrosos Gorriones".

Gracias a esa denuncia pública se contactó con ella Karen, productora del ciclo radial Alza tu voz (EQ Radio), quien denunció a Bochatón en febrero de 2018 por haberla acosado en la sede de la emisora, lo que generó que el artista tuviera que cumplir una probation cuyas últimas horas realizó a fines del año último. "Karen me llamó para apoyarme con el mismo espíritu con el que yo ahora salgo a hablar: para alertar a otras mujeres", concluyó Romina.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés enviar un mensaje con la palabra "hola" a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de Whatsapp a nivel nacional. En Córdoba podés comunicarte al WhatsApp (351 814 1400) y al número 0800 888 9898.

Fuente: Agencia Télam