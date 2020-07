Los Hurricanes baten Highlanders en noche dominguera del rugby neozelandés

Los Wellington Hurricanes en comienzo fulminante vencieron a los Otago Highlanders que demoraron entrar en juego, por 17-11 (12-0) al completarse la quinta fecha del Super Rugby Aotearoa (Nueva Zelanda en lengua maorí), en el Wellington’s Sky Stadium ante 16.119 espectadores con distancia social.

Las posiciones son encabezadas por los Canterbury Crusaders con 18 puntos, seguidos de los Auckland Blues con 12, tercero están los Wellington Hurricanes con 8, cuartos los Otago Highlanders con 6, y cierran la tabla los Waikato Chiefs con 3 unidades.

La sexta ronda: el sábado 18, duelo de franquicias de las capitales: los Hurricanes de la capital administrativa en el sur de la isla norte vs los Auckland Blues, de la capital económica en el extremo septentrional de la isla norte. Completan el domingo 19, Waikato Chiefs vs Otago Highlanders. Libre: Canterbury Crusaders.



Los Hurricanes con mejoría en su performance remontan con esfuerzo, con ataque por el eje profundo en un primer tiempo de frenesí pero no lo reflejó tanto en el marcador (12-0 a la pausa), no obstante el protagonismo de dos All Blacks, el full back Jordie Barrett y el medio scrum y capitán TJ Perenara.

Ellos fueron los artífices para marcar puntos lanzando al wing sudafricano Kobus Van Wyk, que cada día destaca más, provocando un marcaje particular a los Highlanders donde destacó el astuto medio scrum All Black Aaron Smith, autor de un try que por lo tardío, no alcanzó para mejorar la remontada en el marcador.

Pero al final, ambas partes continuaron cometiendo errores no forzados y a pesar de que el juego estuvo en campo de los Hurricanes, los Highlanders no pudieron vulnerar su defensa. Al final, el apertura Mitchell Hunt a tiempo completo, embocó su segundo penal, que aseguró un punto extra a los Highlanders.





Marcador:

Para los Hurricanes: 3 ensayos, de TJ Perenara, Kobus van Wyk, y Devan Flanders, más 1 Conversión de Jordie Barrett.

Para los Highlanders: 1 Try de Aaron Smith, más 2 Penales de Mitch Hunt.

Hurricanes –15 Jordie Barrett, 14 Kobus van Wyk, 13 Vince Aso, 12 Ngani Laumape, y 11 Ben Lam, 10 Fletcher Smith, y 9 TJ Perenara (cap), 8 Ardie Savea, 7 Du’Plessis Kirifi, y 6 Devan Flanders, 5 Scott Scrafton, y 4 James Blackwell, 3 Tyrel Lomax, 2 Asafo Aumua, y 1 Ben May. Suplentes: 16 Ricky Riccitelli, 17 Pouri Rakete-Stones, 18 Alex Fidow, 19 Vaea Fifita, 20 Murphy Taramai, 21 Jamie Booth, 22 Billy Proctor, 23 Wes Goosen.

Highlanders –15 Michael Collins, 14 Scott Gregory, 13 Rob Thompson, 12 Sio Tomkinson, y 11 Jona Nareki, 10 Mitch Hunt, y 9 Aaron Smith, 8 Marino Mikaele Tu’u, 7 Dillon Hunt, y 6 Shannon Frizell, 5 Jack Whetton, y 4 Pari Pari Parkinson, 3 Siate Tokolahi, 2 Ash Dixon (cap), y 1 Ayden Johnstone. Suplentes: 16 Liam Coltman, 17 Daniel Lienert-Brown, 18 Jeff Thwaites, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Jesse Parete, 21 Kayne Hammington, 22 Bryn Gatland, 23 Teariki Ben-Nicholas.