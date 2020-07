Macri viajó a Paraguay para reunirse con Cartes y generó polémica

El ex mandatario viajó este lunes en calidad de presidente de la Fundación FIFA. Las primeras imágenes lo mostraron con barbijo pero no respetando la distancia social.

En calidad de presidente de la Fundación FIFA, el ex presidente Mauricio Macri viajó este lunes a Paraguay para reunirse con el ex mandatario Horacio Cartes.

Del encuentro también participaría Alejandro Domínguez, aunque aún la participación del mandamás del ente sudamericano no estaba confirmada.

Macri viajó acompañado de un miembro de su custodia personal en un avión privado perteneciente a la empresa Tabacalera del Este S.A, cuyo accionista mayoritario es Horacio Cartes.

Debido a que la sede de Conmebol está cerrada por un caso sospechoso de Covid-19, la reunión se realizaría en la casa de Cartes, en Asunción.

Por su parte, la directora de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola, aclaró que su país se encuentra en Fase 3 de la cuarentena, a punto de ingresar en Fase 4, y hay "un decreto presidencial que restringe pero no prohíbe el ingreso de extranjeros".



En las primeras imágenes que se registraron de Macri al llegar a Paraguay, se lo ve con barbijo pero fundido en un abrazo con Cartés, quien no llevaba puesto barbijo.

“El señor Macri tiene autorización por 24 horas. Para ello, tuvo que cumplir con un protocolo especial: presentó un testeo negativo de coronavirus y fue revisado nuevamente por las autoridades sanitarias cuando ingresó al país. Una vez que termine con sus actividades, debe regresar a su país”, informó en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red la directora general de Migraciones del gobierno de Mario Abdo Benítez.

Desde el entorno del líder del PRO confirmaron que el sábado se realizó un hisopado para confirmar que no tenía coronavirus y cuyo resultado fue entregado a las autoridades paraguayas para conseguir la habilitación del vuelo. Explicaron que Macri viajó junto a un efectivo de seguridad en un vuelo privado que fue pagado por Cartés y la agenda incluye solamente una comida en la residencia del ex mandatario. No habrá conferencias de prensa ni presentaciones públicas.

El regreso fue programado para las 16, hora de Asunción (tiene una hora menos). Fuentes oficiales informaron que una vez que pise suelo argentino, Macri deberá cumplir con los protocolos vigentes: se le tomará la fiebre y se le hará firmar una declaración jurada sobre su salud. Luego, podrá trasladarse a su domicilio del partido bonaerense de Olivos y deberá cumplir allí una cuarentena estricta de 14 días.

