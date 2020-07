La rehabilitación de Germán Salort

El arquero Germán Salort fue intervenido quirúrgicamente en su rodilla el 17 de abril, en plena cuarentena. En ese contexto debió inició su proceso de rehabilitación. El guardavallas debía regresar el 1 de julio a Agropecuario, pero por reglamentación en el caso de lesiones de gravedad, su vínculo con Instituto se renovó automáticamente.

Cabe recordar que Salort había regresado a la “Gloria” a inicio de la temporada 2019/2020 a préstamo desde Agropecuario. En el club de Carlos Casares ya le comunicaron que quieren que regrese. Allí tiene firmado un vínculo por dos años.

El arquero, que tendrá entre seis y ocho meses de recuperación, habló con La Nueva Mañana sobre este contexto de puesta a punta en medio de la pandemia y sobre su futuro en “La Gloria” o en Agropecuario.

- ¿Cómo estás llevando la rehabilitación en este marco particular?

- Me operé el 17 de abril y estoy haciendo la recuperación con un kinesiólogo amigo, Hugo Mansilla, que vive cerca. La estamos llevando muy bien en estos meses, está avanzando. El 17 de julio cumplo los tres meses. Más allá de que estamos bien en el tema de fuerza y el tema estabilidad, es una lesión que lleva mucho tiempo de recuperación y eso no se puede cambiar. La rodilla tiene su proceso.

- Tuviste que iniciar la recuperación en plena cuarentena, ¿cómo fue el protocolo para llevarlo adelante?

- Hugo es muy cuidadoso en esas cosas. Usa barbijo, guantes, al ingreso te hace poner alcohol en gel en las manos, en el piso también tenía algo para limpiarte. Él no atendía a nadie, solo pacientes de urgencia, como en mi caso, que necesitaban sí o sí. Atendía a dos personas nomás y no coincidíamos en los horarios. Además, desinfectaba siempre la camilla.



- ¿Con Instituto estaban al tanto de que te atendías ahí?

- Sí, sí, avisé al club, porque no había otra forma. Era la mejor opción. Por suerte encontré a Hugo, que es un fenómeno.

- Esta situación provocó la renovación automática con Instituto. ¿Cómo seguirá después?

- Se renovó el contrato después del 30 de junio por el tema de la lesión hasta que me den el alta médica. Después veremos las posibilidades de continuidad. En Agropecuario me hablaron para que vaya. Es difícil que siga en Instituto, pero veremos a fin de año cómo viene el tema y qué es lo mejor para las dos partes... Antes de venir a Instituto había firmado contrato por dos años con Agropecuario, vine a préstamos a Instituto; entonces el 1 de julio debía presentarme allá, pero por la lesión se renovó acá hasta el alta médica. Ya hablé con ellos y quieren que cumpla el contrato y que vuelva a Agropecuario.

- Volviste a Instituto con expectativas propias y de la gente, ¿qué te genera tener que irte, si te vas, así?

- Obvio que soñé con volver, y quién no quiere ascender o hacer un gran campeonato, y más en el club que quiero. Tuve partidos muy buenos y otros malos. Me queda el sabor de no haber cumplido con las expectativas que tenía la gente y yo mismo… Al principio lo hicimos bien, estuvimos varios partidos con el arco en cero, pero después el equipo y lo personal, por ahí, fallamos. Hicimos un campeonato irregular y no cumplimos con las expectativas de pelear arriba... En lo personal, ojalá pueda tener revancha, que es lo que me gustaría.

- ¿Qué te generó el retorno de Jorge Carranza al club?

- Felicidad, porque lo conozco y somos amigos de hace muchos años, y sé que él quería volver al club. Me puso muy contento que esté acá. Hablamos con él siempre y está feliz de estar en el club que lo vio nacer. El Loco es un gran arquero y le va a dar alegrías a Instituto. Hemos estado en todo momento, como ahora de felicidad de él y mías no tanto, nos vemos casi todos los días.

