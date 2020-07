La polémica del VAR, pero con miradas cordobesas

Todavía hay miradas desconfiadas y sospechosas respecto a la utilización correcta del VAR, sea por su arbitrariedad o por su uso imparcial en supuesto beneficio de los clubes grandes. Las teorías conspirativas están a la orden del día mientras que los defensores de la implementación de la tecnología en el fútbol afirman que se trata de un avance significativo y que inexorablemente llegó para quedarse, con lo bueno y lo malo que eso conlleva.

Los recientes fallos en la Liga Española, con polémica y controversias en favor de Real Madrid, volvieron a encender la discusión y su doble vara a la hora de impartir las sentencias, dando lugar a encendidos debates con relación a la moral de quienes lo aplican por encima de la herramienta.

La Nueva Mañana consultó a árbitros en ejercicio y a retirados de la actividad a una deliberación conceptual sobre el VAR que tanto divide a la comunidad futbolera aunque lo mismo tendrá que adaptarse a los supuestos progresos de dicha implementación, porque no habrá vuelta atrás.

Palabras de árbitros

“El VAR es un gran instrumento pero depende de su utilización, porque también da lugar a errores, dependiendo de la interpretación”, arrancó diciendo Pablo Echavarría, cordobés por adopción y consolidado como juez en Primera División del fútbol argentino.



“Eso de que siempre el VAR empuja al equipo más grande es una sospecha no solo instalada en nuestro país, sino en Europa también. Los últimos ejemplos no dejaron bien parado a los que definen los fallos, pero todo es perfectible. Será un gran instrumento porque hay jugadas que por la velocidad de la misma o por ángulo de visión, el ojo humano no puede decodificar con exactitud. A veces uno no sabe dónde pica la pelota en el caso de la línea del arco, o en algunas jugadas divididas no se aprecia el total de la misma, por eso el análisis por cámara le da otro marco de justicia. El dilema es la unificación de criterios generales para que no se desvirtúe la esencia del juego”, completó. Además, agregó: “Desde mi lugar creo que hay situaciones donde el VAR no debería intervenir, como un mínimo roce, un contacto, una caída, algún agarrón que no sea tan obvio, por eso es necesario que todos los que administran al VAR deben tener criterios unificados”.

Quién también mostró una mirada inclinada en favor de la implementación del VAR es el ex árbitro Javier Collado (desde el ’95 al 2009). Destacó los avances de la tecnología en los fallos y apuntó que servirá para jerarquizar el arbitraje: “El VAR llegó para hacer más justas las decisiones. En el pasado mundial se aplicó con un 90 por ciento de aciertos, y está claro que quienes lo manejen deben tener capacitación y un criterio en común en función de evitar confusiones, muy probables en ese contexto” comenzó diciendo. Y argumentó: “La tecnología sirve para complementar la visión del juez, muchas veces por la velocidad y la fricción nos perdemos aspectos en la cancha, por eso es fundamental que haya un criterio global de los encargados en utilizarlo. Va a ser muy beneficioso, ayudará a tener la menor cantidad de errores posibles, sobre todo para evitar que un fallo arbitral incida en el resultado del juego, algo que los árbitros nunca queremos y tanto tememos”.

Por su parte, Héctor Baldassi, también cordobés y quien dirigiera cinco partidos en el mundial de Sudáfrica 2010, mantuvo la mesura ante la consulta de La Nueva Mañana, en virtud de que es colaborador permanente de la Conmebol en los aspectos arbitrales. Por eso opinó desde lo institucional, sin dejar opinión, aunque como dato exhibió que “hasta el momento 98 por ciento de efectividad tienen los fallos reflejados por el VAR y su intervención”, aunque desde el costado del juego y lo cotidiano del fútbol, dejó en claro que “siempre habrá polémica en cada aparición necesaria del VAR”, ya que “no todos tienen la misma interpretación del reglamento”, pero lo mismo convalidó a la herramienta como la “más justa, imparcial y necesaria”.

El rol del árbitro

Echavarría, por seguir activo en el mundo del arbitraje, ponderó la necesidad de que el árbitro no pierda su protagonismo en las decisiones, aconsejando recurrir al VAR cuando exista realmente algún yerro o equivocación conceptual de importante magnitud e incidencia en el juego. “El árbitro mientras sigue la jugada debe ir relatando lo que cobra o no, para que en la cabina Board no lo detengan por asuntos que no incidieron por sobre el reglamento. Uno va avisando “toca la pelota primero, después contacto” por ejemplo, explicando por qué cobró o dejó pasar la jugada. Eso el juez nunca debe perderlo. Quien debe tener la última palabra es el árbitro”, declaró.

“Por eso es fundamental planificar los criterios con el grupo. Si pasó una mano, un agarrón que lo vio todo el estadio, ahí sí pido que me convoquen, pero no que intervengan en faltas comunes o en acciones que no me inciden en el juego, porque ya las vi, decidí por algo no sancionarlas, y a la vez va a desnaturalizar el juego”, añadió el ‘Fulo’, quien hoy es considerado con proyección internacional en base a sus buenas actuaciones.

“Está claro que con cámara lenta, con zoom, con cinco cámaras hay jugadas que serán mejor estudiadas desde el VAR y no desde el campo de juego, con toda la carga, la presión y la adrenalina como la que llevan los referís en los partidos”; sumó y continuó: “Pero insisto en la necesidad de unificar criterios. Porque a decir verdad, el fútbol se vive distinto América respecto de Europa, Asia o África. En Europa hay penales que en América sería ridículo sancionarlos y en otros países hay más permisividad en las faltas. En otras ligas al mínimo roce o contacto, se sanciona falta. Por eso si al VAR lo dirige un argentino, con asistentes polacos o japoneses, seguramente existirán disparidades de criterios por la propia cultura de cada país con relación al reglamento y a su idiosincrasia de vida. Pero bien aplicado, consensuado en ideas, el VAR es la herramienta que impartirá más y mejor justicia en el fútbol”.

Desde su implementación en la Copa Confederaciones y otros torneos como la Copa Libertadores siempre hubo intrigas y sospechas respecto de la intencionalidad y los favoritismos en base a la sentencia final del VAR. Pero la tecnología llegó para quedarse y el mundo del fútbol debe empezar a acostumbrarse, con lo positivo de su aporte y lo negativo de su supuesta parcialidad.

