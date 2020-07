Coronavirus: el diputado Sahad será dado de alta en las próximas horas

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Julio Sahad anunció que será dado de alta en las próximas horas después de haber contraído coronavirus y permanecer casi dos semanas aislado en un hotel de La Rioja.

Sahad, que redobló su embestida contra el gobernador riojano, Ricardo Quintela, a quien acusó de haber instalado una cámara de vigilancia que apunta "directamente" a la puerta de su casa en la capital de esa provincia, dijo que el resultado de un hisopado al que se sometió este jueves dio resultado negativo, por lo que está en condiciones de recibir el alta.

"Me hicieron el test ayer y me dio negativo, así que mañana, cumpliendo los 14 días de aislamiento, me voy a mi casa", dijo el legislador riojano en declaraciones al programa El Exprimidor que conduce Ari Paluch por AM 550.

"Estoy bien. Fui desde el primer día asintomático, en ningún momento tuve síntomas", indicó Sahad, que dijo que ya cumplió 13 días de aislamiento en un hotel de la capital riojana en donde fue alojado a modo de prevención, tras haber dado positivo por Covid-19 luego de regresar de Buenos Aires.

"Acá en el hotel cumplí el aislamiento como cualquier ciudadano, con una excelente relación con las enfermeras y los otros pacientes", indicó el riojano. "Cuando me enteré que iba a pasar 15 días aislado me mentalicé y organicé: tuve actividades en aislamiento desde la mañana a la noche", agregó.

"Es muy duro tener a la familia totalmente separada de uno en dos semanas de aislamiento", expresó el legislador, que cargó contra el gobernador Quintela por la instalación de una cámara de vigilancia frente a su casa en La Rioja capital. "Nunca vi una cosa así, mucho más increíble es que se quiera justificar en el marco de este problema que estamos viviendo", en referencia a la pandemia de Covid-19.

El diputado de Juntos por el Cambio dijo que el hotel en el que fue alojado está "lejísimo" de su casa y aseguró que ningún integrante de su familia se ha contagiado de coronavirus, por lo que no deben estar en aislamiento. "No tenía ningún sentido instalar una cámara que apunta directamente a la entrada de la casa. No es otra cosa que espionaje, intimidación y persecución política; es un mensaje claro", enfatizó.

"Espero que la saquen; es un hecho gravísimo, no es la forma de cuidarnos", insistió, y expresó que el gobierno riojano apeló a "una serie de excusas y falsedades" para tratar de justificar la instalación de la cámara.

A propósito, dijo que "es muy difícil de explicar que en un sistema democrático y en una república pasen este tipo de cosas; es un hostigamiento. Han puesto a mi familia en una situación de inestabilidad emocional importante". "Invadir la privacidad de esa manera es una aberración inimaginable en esta época; se suponía que eso quedó atrás hace muchos años ya", completó.

Fuente: Noticias Argentinas