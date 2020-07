La OMS analiza nuevas evidencias sobre la transmisión aérea del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud advirtió que, a pesar de que no existen pruebas científicas sólidas, los contagios podrían producirse por el aire a una distancia superior a los dos metros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) revisó sus criterios sobre las vías de transmisión del nuevo coronavirus y admitió que, a pesar de que no existen pruebas científicas sólidas, los contagios podrían producirse por el aire a una distancia superior a los dos metros.

El asunto fue expuesto hoy en una rueda de prensa por la coordinadora del departamento de Prevención de Infecciones de la OMS, Benedetta Allegranzi.

"Sobre la posible ruta de transmisión aérea hay nuevas evidencias, pero no definitivas, y esa posibilidad se ve especialmente en condiciones muy específicas, como lugares con mucha gente y poco ventiladas", dijo Allegranzi. La experta respondió así a la carta publicada el lunes en el diario The New York Times por 239 científicos que pidieron a la OMS que tome más en serio la hipótesis sobre una transmisión aérea del coronavirus y subrayaron que los estándares de distancia social recomendados eran insuficientes.

La experta agregó que la OMS sigue recomendando evitar reuniones en lugares cerrados o participar en actos con un gran número de gente, además del mantenimiento de adecuadas condiciones de ventilación, el distanciamiento social y el uso de mascarillas cuando éste último sea difícil.

Benedetta Allegranzi, responsable de prevención y control de infecciones de la OMS (@opsoms): “Hay algunas pruebas nuevas, pero no es definitivo. Por lo tanto, no se puede descartar la posibilidad de transmisión aérea en entornos públicos" https://t.co/PKo2EuhNbe pic.twitter.com/yOqwuHxpRX — EL PAÍS América (@elpais_america) July 7, 2020

La jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, aseguró, según la agencia EFE, que muchos de los firmantes de la carta en The New York Times son expertos con los que ya está colaborando el organismo con sede en Ginebra desde hace varios meses.

"Mantenemos relación con este grupo de científicos desde abril, a través de distintas redes, y damos la bienvenida a la colaboración con científicos de todo el mundo", aseguró. Añadió que muchos de los firmantes son ingenieros, cuya aportación puede ser muy importante especialmente en la adopción de medidas de ventilación de recintos.

Aunque la OMS considera que el principal medio de transmisión de la Covid-19 es a través de pequeñas gotas (expelidas por los enfermos, por ejemplo, al toser o al estornudar), Van Kerkhove aclaró que se siguen estudiando otros medios de transmisión, incluyendo el contagio de animales al ser humano y de madres a hijos en el embarazo.

Por su parte el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, subrayó que la pandemia se está acelerando, como muestra el creciente número de casos diarios, aunque se estabilizó su letalidad, ya que "muchos países han logrado reducir el número de muertes". "Se tardaron 12 semanas (los tres primeros meses de 2020) para alcanzar 400.000 casos de Covid-19, y sólo el pasado fin de semana ya hubo ese mismo número de nuevos casos en el mundo", ejemplificó Tedros en rueda de prensa.

El máximo responsable de la OMS subrayó que este organismo sigue considerando a la Covid-19 "un enemigo público número uno, porque combina su rápida transmisión con su carácter letal", así que reiteró su llamada a la unidad global, por encima de las divisiones políticas, en la lucha contra esta enfermedad.

Fuente: Agencia Télam