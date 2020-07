Periodistas de todo el país firmaron una solicitada por el derecho a informar

Más de 1.000 profesionales de la comunicación advirtieron que no toda crítica al oficio debe ser considerada como un "ataque a la libertad de expresión".

Más de 1.100 trabajadores de prensa y de la comunicación de todo el país adhirieron a una solicitada a favor del derecho a informar y el derecho de la comunidad de informarse.

A través del documento, reivindicaron su condición de trabajadores sin privilegios y remarcaron que no toda crítica hacia la profesión constituye un ataque a la libertad de expresión.

"¿Creemos que las y los periodistas somos víctimas de campañas de difamación y presiones, como sostiene un comunicado reciente de periodistas y empresarios de medios de comunicación? Las y los abajo firmantes, periodistas de medios privados, públicos, autogestivos y comunitarios, desocupadas y desocupados, así como también analistas de los medios de comunicación e integrantes de entidades vinculadas al estudio y la agremiación, creemos que las y los periodistas, como toda la ciudadanía, estamos sometidos al escrutinio público y a la ley. No tenemos privilegios. Y no toda crítica, por exagerada o injusta que sea, puede ser considerada como un ataque a la libertad de expresión", destacaron a través del escrito.

Asimismo, señalaron que "aun dentro de nuestras diferencias, de nuestras distintas realidades y hasta de las dificultades que el propio medio en ocasiones nos impone, sí creemos que el periodismo debe ejercerse con profesionalidad, libertad y dignidad. Y que, en el necesario vínculo con el poder y las fuentes, tenemos reglas por cumplir".

"No vale todo. Entendemos que la defensa de la libertad de expresión tiene una acción doble: nuestro derecho a informar y el derecho de la comunidad de informarse. Y entendemos a esa libertad de expresión como una conquista colectiva, no desde posiciones individuales ni sectarias. No es nuestra libertad, es de la sociedad. Un mejor periodismo es decisivo para contribuir a una mejor discusión pública, sobre todo en tiempos tan complejos como estos, atravesados por la angustia de una pandemia", completaron.

A continuación, algunos de los firmantes:

