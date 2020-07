Sergio Maldonado: “Patricia Bullrich es una mentirosa, cínica, perversa”

Sergio Maldonado, hermano del fallecido Santiago Maldonado, calificó este lunes como "mentirosa, cínica, perversa" a la presidenta del PRO Patricia Bullrich, por haber firmado la carta de Juntos por el Cambio en la que se acusa al Gobierno nacional de haber colaborado en el asesinato de Fabián Gutiérrez.

"Es patético lo de Bullrich. Es una mentirosa, cínica, perversa. Todo el tiempo está ahí y pisotea arriba de los cadáveres, no le importa. No le importa si la familia de Gutiérrez sufre o no sufre", apuntó Maldonado.

En declaraciones radiales, cuestionó el rol de la oposición: "En seguida salieron, ya pusieron quién lo había matado, que era (la vicepresidenta) Cristina Fernández. Y así avanzan y avanzan".

"Ahora, en el caso de Santiago un mes estuvimos dando vueltas. Dijimos ´che, desapareció de acá´. Fue tu Gendarmería", resaltó Maldonado, y recordó que en ese momento Bullrich dijo que "no" iba a "tirar ningún gendarme por la ventana".

Denuncia penal

Por otro lado, este lunes la abogada Valeria Carreras denunció penalmente por "intimidación e incitación a la violencia política" a las máximas autoridades de la alianza Juntos por el Cambio, quienes dijeron que el asesinato del empresario y ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez "es un crimen de la mayor gravedad institucional".

La presentación de Carreras recayó en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los jueces que investiga el presunto espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri.

"Vengo a interponer denuncia contra la Sra. Patricia Bullrich en su rol de Presidenta de la agrupación política PRO y se extienda a los firmantes del comunicado de Juntos por el Cambio (...) por el delito de intimidación e incitación a la violencia (art. 211 y 212 del CPN)", sostuvo la abogada en su presentación.

Fuente: NA

