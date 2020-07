Estudiantes de Río Cuarto: Zbrun decidió ponerle punto final a su carrera

Estudiantes de Río Cuarto tiene su primera baja de cara a la reanudación de la Primera Nacional; y se trata del mediocampista central Maximiliano Zbrun, que a los 33 años decidió retirarse de la actividad. El oriundo de Rafaela se recibió días atrás de Martillero Público y encararía un nuevo proyecto en su localidad natal.

"Puse todo en la balanza, analicé todo. Esta situación positiva en la que se encuentra la institución daba a que fuera difícil la decisión,, pero hoy estoy seguro de que fue la correcta. Estoy muy feliz de haber conseguido el título de martillero, aunque no va por ahí el retiro. Tengo otro proyecto personal y me quiero dedicar a lleno a eso", afirmó Zbrun, en declaraciones que reproduce el sitio de la cooperativa Al Toque Deportes.

Zbrun, que surgió en 9 de Julio de Rafaela, sostuvo: "No comenté nada antes de tomar la decisión, no consulté ni hablé con nadie del club. Fue una decisión muy personal, los demás pueden compartir o no, pero hay que terminar de entenderla. Fue difícil comunicárselo a Alicio (Dagatti), al cuerpo técnico y a mis compañeros, aunque insisto que fue lo más acertado".

Además de Estudiantes de Río Cuarto (llegó en el 2016) y el club de sus inicios, el volante jugó en Huracán de Tres Arroyos, Guaraní Antonio Franco, Guillermo Brown de Madryn, Sportivo Belgrano de San Francisco, Tiro Federal de Rosario y Agropecuario de Carlos Casares.