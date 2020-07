Marcos Rojo confirmó que recibió un llamado de Riquelme para ir a Boca

"Me llamaron de Boca para ver que tenía pensado hacer y al principio me movió. Me llamó Román", contó el defensor que debe volver al Manchester United.

Juan Román Riquelme pensó en Marcos Rojo para reforzar el plantel de Boca.

El defensor que estuvo a préstamo en Estudiantes de La Plata y que pertenece al Manchester United confesó que evaluó en pasar a Boca tras el llamado del vicepresidente Xeneize.

En diálogo con Fox Sports, Rojo recordó: "La idea mía era quedarme en Argentina, quiero seguir en Estudiantes. Pero pasó algo: me llamaron de Boca para ver que tenía pensado hacer y al principio me movió. Me llamó Román, a mí. Estaba re emocionado, es un ídolo, mi viejo es fanático de Boca. Crecí viéndolo a él. Hablamos y le comenté la situación, quedamos en hablar".

Sin embargo, luego Marcos confesó: "Después lo pensé bien y le dije que no era el momento de hacer un paso a Boca. La gente de Estudiantes que me recibió como un ídolo, me abrieron las puertas. No puedo irme ahora a Boca habiendo jugado un solo partido, no hablaría bien de mí".

Rojo dejó la puerta abierta: "En un futuro nunca se sabe. Hoy en día quiero jugar en Estudiantes y si sigo, será acá. Pero más adelante no se sabe".

El defensor deberá volver al United ya que el préstamo se venció. No obstante, el intentaría volver a extenderlo para poder jugar más en Estudiantes.