Belgrano, Talleres y Racing tienen proyectos ambiciosos en el fútbol femenino"

El fútbol femenino cordobés no se detiene. - Foto: Gentileza.

“Se está trabajando mucho en el fútbol femenino, por eso lo llamamos fútbol en evolución, pero quedan muchas cosas por hacer. Hay que cambiar toda una cultura", expresó Stella Maris Juncos, abogada cordobesa que está a cargo del Programa Fútbol Femenino de Futbolistas Argentinos Agremiados.

En una entrevista con el periodista Hugo Caric, para Perfil Córdoba, la letrada que está en este programa junto a al coordinador Néstor Fabbri y la psicóloga Romina Calcagno contó: “En el fútbol cordobés los clubes están haciendo un trabajo importante. Necesitan hacer inversiones que todavía no pueden afrontar y la actividad no genera recursos por sí misma, pero hay voluntad. Lo importante es que todas las partes se involucren. No tengo dudas de que tarde o temprano el profesionalismo va a llegar a Córdoba".

Además, Juncos afirmó: “Belgrano, Talleres y Racing tienen proyectos ambiciosos, pero competir a nivel nacional requiere una apuesta fuerte en lo dirigencial”.