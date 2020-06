Diego Armando Maradona: "Más no le puedo pedir a la vida"

- A 34 años de un partido inolvidable. "Más no le puedo pedir a la vida", cerró Maradona.

El 22 de junio de 1986 es una fecha imborrable para la Selección argentina, ya que en aquella inolvidable jornada Diego Armando Maradona pasó por encima de Inglaterra y le dio un triunfo épico, camino a lo que sería el segundo Mundial en la historia para la 'Albiceleste'. Y el mejor futbolista de todos los tiempos recordó ese partido en una entrevista.

"El otro día en casa vi otra vez el partido, vi el segundo gol y me sigue emocionando. Y siempre le encuentro algo nuevo, la mala salida de Shilton o el pase del Negro Enrique. Porque joden con eso, pero ahí arranqué yo. Otro por ahí la tiraba a la mierda, pero él me vio y me dio la pelota", expresó Maradona en una charla con Infobae.

Con el tiempo dije que el segundo gol a Inglaterra fue para que después no digan que les había hecho un gol con la mano, ja. Creo que fue justo para eso, así no tenían excusas", agregó el "pelusa".

