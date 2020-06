Nueva Zelanda con fiesta dominguera del rugby, tras el post-Covid-19

La mayor muchedumbre en el Eden Park desde 2005 con el clásico Auckland vs Wellington.

Concluyó hoy en soleada tarde dominguera otoñal, la primera fecha del Super Rugby Aotearoa (Nueva Zelanda en Maorí), con fiesta en el mítico estadio Eden Park de Auckland, con triunfo de los Blues sobre los Wellrica Hurricanes de Wellington por 30-20 (14-13), frente a 41.000 espectadores.

En las Antípodas, el rugby del Hemisferio Sur, regaló una verdadera fiesta con estricto control arbitral el partido clásico de las capitales (Auckland centro económico y Wellington centro administrativo), con seis tries, tres por bando en el debut del All Black Beauden Barrett en Blues, tras 120 partidos con Hurricanes.

Fue el partido de las grandes emociones comenzando por el abrazo tras el pitazo final de Beauden Barrett con su ex compañero en los Hurricanes, el hooker de los All Blacks Dane Coles, autor de un try en la tarde dominguera de Auckland, donde el desafío se inclinó para los celestes locales sobre el final del encuentro.

No ocurría desde hace 15 años, que 41.000 personas concurrieran al Eden Park, más allá de requisitos de distancia social o uso de barbijos por el brote del coronavirus Covid-19, y en conclusión de fecha iniciada el sábado con triunfo de Otago Highlanders sobre Waikato |Chiefs de 28-27 en Dunedin ante 22.000 espectadores.

Por lo que fue fiesta total a lo largo de las dos islas neozelandesas, comenzada el sábado a la noche en Dunedin, en el extremo sur de la isla sur entre Highlanders de Otago y Chiefs de Waikato,, y concluido en el extremo norte de la isla norte entre los Auckland Blues y los Wellington Hurricanes.

Se produjo la mayor concurrencia de público en el estadio principal de Auckland que no se producía desde 2005 cuando el All Black Tana Umaga, ahora entrenador asistente de los Blues, disputó su partido número 100 para los Hurricanes.

El torneo fue programado para permitir que el Super Rugby regresara a la competición, mientras las restricciones fronterizas continúan haciendo que los viajes internacionales no sean prácticos, al tener confinamiento por dos semanas los integrantes de las comitivas trasladadas.



Los Marcadores en el Eden Park:

Para los Blues (30) - 3 ensayos de Caleb Clarke, TJ Faiane y Dalton Papalii, más 3 Penales y 3 conversiones de Otere Black.

Para los Hurricanes (20) – 3 Ensayos de Dane Coles, Ben Lam y Jamie Booth, más 1 Penal de Jackson Garden-Bachop y 1 conversión de TJ Perenara. Primer tiempo: 14-13.

La próxima fecha, segunda del certamen: Sábado 20 de junio: En el Stadium Waikato de Hamilton, Waikato Chiefs vs Auckland Blues. Domingo 21 de junio en el Sky Stadium de Wellington: Hurricanes vs Canterbury Crusaders . Libre: Otago Highlanders