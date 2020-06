Coronavirus: el Colectivo de Residentes reclama el pago del bono de salud

Este viernes el Colectivo de Residentes y Concurrentes de la Provincia de Córdoba difundió un comunicado para exigir el pago del bono para trabajadores de salud en el marco de las tareas que desempeñan en la pandemia de coronavirus.

Los profesionales enmarcados en un sistema de Becas de Formación en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba denunciaron que no recibieron el bono de cinco mil pesos estipulado por el decreto presidencial 315/2020, publicado el 26 de marzo de 2020.

"Esta situación nos sorprende ya que en el artículo 3 del decreto especifica que sean incluidas las diversas formas contractuales que presten servicios de salud ya sea locación de servicios, pasantías, becarios residencias o prácticas profesionales", señalaron.

A la vez indicaron que al consultar porqué no se les había pagado el bono, la única respuesta que obtuvieron fue una comunicación informal a través de las redes sociales en la que se les explicó que al recibir una beca y no contar con aportes jubilatorios ni contribuciones no podrían ser beneficiarios.

Y agregaron: "Solicitamos a los organismos correspondientes el pago del bono acordado en retribución a nuestras tareas cotidianas en contexto de pandemia: atención de personas por guardia, consultorio, internado, manipulación de muestras biológicas, de equipamiento médico, realización de hisopados en contextos comunitarios entre otras tareas asistenciales".

A continuación, el comunicado completo:

El Colectivo de Residentes y Concurrentes de la Provincia de Córdoba reclama el pago del bono para trabajadores de Salud estipulado por el decreto 315/2020, publicado el 26 de marzo de 2020.

Entre este jueves y viernes se realizaron los depósitos del Bono de $5000 para trabajadores de salud que hayan desempeñado tareas durante los meses de pandemia por COVID-19.

Sin embargo, nos enteramos que ningún residente del sistema público provincial ni municipal recibió el bono siendo que los residentes dependientes de Nación, de algunas dependencias privadas y el personal de planta de la provincia de Córdoba sí recibieron el bono.

Esta situación nos sorprende ya que en el artículo 3 del decreto especifica que sean incluidas las diversas formas contractuales que presten servicios de salud ya sea locación de servicios, pasantías, becarios residencias o prácticas profesionales.

Como Colectivo de Residentes presentamos una carta formal a las distintas dependencias a Capacitación y Docencia, Recursos Humanos y a las Direcciones Hospitalarias.

Hasta el momento la única respuesta que hemos obtenido es una comunicación informal y por redes en la que se nos explica que al recibir una beca y no contar con aportes jubilatorios ni contribuciones no podríamos ser beneficiarios de este Bono.

Solicitamos a los organismos correspondientes el pago del bono acordado en retribución a nuestras tareas cotidianas en contexto de pandemia: atención de personas por guardia, consultorio, internado, manipulación de muestras biológicas, de equipamiento médico, realización de hisopados en contextos comunitarios entre otras tareas asistenciales.

Esta situación profundiza aún más las desigualdades históricas que sufrimos les residentes y concurrentes respecto a condiciones de precarización laboral. La salud pública se sostiene en gran medida por los y las residentes y otros y otras trabajadores que realizamos las mismas tareas que el personal de planta aunque NO tenemos los mismos derechos según la Ley provincial 7625.

El Colectivo de Residentes es un grupo heterogéneo de profesionales matriculados de distintas especialidades de enfermería, kinesiología, bioquímica, medicina, trabajo social, ingeniería biomédica, nutrición, etc bajo distintas dependencias: nación, provincia y municipio (tanto públicas como privadas).

¡Consideramos que el derecho a la salud pública también se exige con la defensa del derecho de los y las trabajadores!