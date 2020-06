Scola rescindió con MIlano y hay rumores de retiro ¿Llega a Tokio2021?

"He decidido no jugar más en la Euroliga, ni en Milán ni con otro equipo", confirmó Scola. - Foto: TyC Sports.

El pivote argentino, Luis Scola, último emblema de la generación dorada, rescindió contrato con su club Milano de Italia, y crecen rumores de su posible retiro aunque el propio jugador no adelantó una decisión formal.

"Después de reflexionar profundamente, tomé mi primera decisión con respecto a la próxima temporada. He decidido no jugar más en la Euroliga, ni en Milán ni con otro equipo. Quiero agradecer a Olimpia por darme esta oportunidad. Fue un año divertido en el que experimenté un buen ambiente y en el que me sentí como en casa. Por otro lado, no he decidido si retirarme del baloncesto para siempre o seguir jugando en otra competencia. Tomaré una decisión final durante las próximas semanas", contó en un comunicado oficial el deportista de 40 años.

Aunque no sorprende del todo la declaración de Scola en su salida oficial del equipo italiano, sí quizá lo hace con respecto a cerrar las puertas de la Euroliga. Siempre que Scola esté libre se va a hablar de su posible vuelta al Baskonia, lo que acaba de quedar descartado, lo mismo que algún rumor un tanto absurdo de su posible llegada al Real Madrid. Por lo tanto, habrá que esperar un poco más para ver cuál será la decisión de Luis en relación a la temporada 2020/21, cuyo sentido mayor para él es mantenerse en forma para llegar a Tokio 2020, que se jugará en julio de 2021.

El Milano, a través de Giorgio Armani, también tuvo sus palabras hacia Luis: "Luis Scola es un gran campeón y fue un gran honor tenerlo en nuestro equipo de baloncesto de Olimpia. En su larga carrera, ha experimentado los valores deportivos y humanos en los que siempre hemos creído, y durante los últimos meses ha demostrado cómo la seriedad y la dedicación permiten alcanzar objetivos inesperados. Por esto, le agradezco, le deseo todo lo mejor y espero verlo en la cancha en las próximas Olimpiadas".

Luis Scola lo anuncia formalmente: "No voy a jugar más Euroliga, ni en Milano ni en ningún otro equipo"; https://t.co/gtwkOw8ifj pic.twitter.com/yTaCJIx4vj — Básquet Plus (@basquetplus) June 11, 2020