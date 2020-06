Fassi y la reunión clave en AFA: "Es tiempo de ponernos de acuerdo"

Con pocas señales en el horizonte con respecto al regreso de la actividad en el fútbol argentino, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, confirmó una reunión clave para este jueves con AFA y los equipos, en busca de darle una salida al fútbol, en tiempos de cuarentena. La misma buscará fijar pautas de cara a los protocolos sobre todo.

"Este jueves hay reunión entre los 24 equipos en función de definir los pasos a seguir, no solo con los protocolos sino con el regreso a los entrenamientos. Ya hemos avanzado con la presentación de las medidas y no dejar pasar más tiempo. Es inviable la situación de esta forma", contó Fassi en declaraciones al programa "Siesta Animal" de Radio Mitre Córdoba.

"Nuestro protocolo presentado en AFA es el mismo aprobado en Uruguay. Godoy Cruz también hizo aportes importantes. Nosotros no queremos confrontar con AFA ni con nadie. Es imperiosa la necesidad de volver a entrenar y en eso estamos ocupados. Acá en Argentina ni siquiera tenemos fechas ni tentativas ni nada, por eso creo que a partir del jueves vamos a poder ponernos de acuerdo y empezar a definir pautas pensando en un regreso cuanto antes", agregó.

Sin dejar pasar la oportunidad, dejó en claro la propuesta de Talleres sobre 10 puntos específicos para el relanzamiento del fútbol argentino con objetivos económicos en pos del crecimiento de todos los clubes. "Hubo improlijidades y es tiempo de saber a dónde queremos ir, qué tipo de campeonato pretendemos en Argentina. No puede ser que no haya reglas claras y se va cambiando sobre la marcha, eso no marca precisamente una seriedad. Esperemos que este jueves podamos avanzar en todos los sentidos, pensando en lo mejor para todos, sin intereses personales".