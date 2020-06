Ellas resisten, avanzan, van por más... y así no son derrotadas

El momento más sublime del libro ‘El viejo y el mar’, de Ernest Hemingway, es cuando el viejo, en ese momento de confusión tras el “logro” que estaba obteniendo, expresa: “Pero el hombre no está hecho para la derrota... Un hombre puede ser destruido pero no derrotado”.

Y es adaptable al fútbol femenino. Ninguneado, destratado, olvidado, criticado, pero no puede ser derrotado. Todo lo contrario. El contexto, a pesar de la cuarentena, lo está demostrando.

Pero las injusticias continúan para las chicas que lo practican, más allá de lo mucho que se está avanzando.

Avanzar. Esa palabra tiene fuerza. AVANZAR.

A ella se las veía en ese predio con escasa iluminación avanzar. Entrenaban en un predio prestado por la Agencia Córdoba Deportes, de 21 a 23. Sí, a esa hora. Y lo hacían en ese predio porque su propio club no les cedía una cancha para poder entrenarse.

Pero esa bronca de la injusticia producida la transformaban en seguir avanzando, seguir corriendo por esa pasión: jugar al fútbol. Tan simple y tan potente: ¡JUGAR AL FÚTBOL!

Ellas observan con lejanía el profesionalismo, pero no se detienen. Se ríen cuando les toca enfrentar a Belgrano o Talleres, y ven que tienen ropa nueva o un par de mudas. Ellas tienen un solo juego y lo tienen que cuidar como oro. Pero lejos de tener envidia, al contrario, celebran que las jugadoras de esos equipos puedan avanzar. Algún día les llegará.

Por eso, siguen avanzando, y jugando... jugando... jugando...

Lo narrado anteriormente les pasó a las chicas que forman parte del plantel femenino de Lasallano. Pero, lamentablemente, es una situación ingrata que le acontece a varios planteles femeninos de la Liga cordobesa.

A propósito, en LA NUEVA MAÑANA hablamos con la arquera de Lasallano, Laura Meyer, que está en el club desde que es una niña y ella confirmó esta situación.

En una charla sobre su historia en el fútbol, este cronista le consultó sobre sus metas en el deporte, y ella respondió: “Mi meta en el futbol no pasa por ser profesional, por mi edad y por una lesión que tuve en la rodilla. Pero sí me gustaría que los clubes, como el nuestro, se aboquen más al femenino, que los clubes le den un espacio físico para entrenar, materiales, porque se nos hace cuesta arriba y después eso se refleja en la cancha. Por algo Belgrano, Talleres y Camioneros son las potencias en la Liga y nosotras lo padecemos. Lo que me gustaría es que los clubes se pongan las pilas”.

Atajadón de Meyer defendiendo el arco del "Tricolor".

Valiente “Lali”, como la conocen sus compañeras, ya que no temió a la represalia de sus afirmaciones. Se comprometió con sus dichos al reflejar una coyuntura que está, y que, a veces por considerarla habitual, la normalizamos. Pero que sea “normal” no significa que esté correcto.

La arquera del “Tricolor” estudia Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, es mamá y trabaja en una pyme familiar, y sabe de qué se trata esto de remarla.

- ¿Me podes ampliar un poco más sobre esas dificultades que tienen?

- Las dificultades son las que nos tenemos que adaptar todos los clubes de la liga. Nosotras practicamos en un predio que nos presta la Agencia Córdoba Deportes en un horario bastante feo, sobre todo en invierno. Y que tiene problemas de iluminación. Pero nos arreglamos con eso, porque no tenemos otra opción, el club no nos presta la cancha. Es complicado el tironeo en las diferencias entre masculino y femenino, ni hablar con las camisetas. Me cuesta entender estas cosas... Lo que nos sucede a nosotras, les sucede a la mayoría de las chicas del fútbol femenino.



Pero a pesar de todo eso... y mucho más, ellas siguen entrenando. Durante la cuarentena que está viviendo el país por el COVID-19 las chicas de Lasallano no pararon. Continúan las prácticas vía zoom. No paran. Avanzan.

- La vamos a seguir remando – resalta Meyer-; y si quiero rescatar que el club nos dio a dos profe maravillosos. Pablo Gait, que es el técnico, y Tomas Peñaflor, que es el preparador físico. Nos sacamos el sombrero con ellos.

Y seguirán. Jamás derrotadas.

Avanzarán.

Por eso, “Lali” Meyer en su perfil de Instagram se presenta: “Solo entiende mi locura, quien comparte mi pasión”.