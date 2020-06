Strahman convirtió en Israel y habló de Talleres y otras reflexiones

"No me veo ligado al fútbol después de mi carrera, fue una carrera sufrida". - Foto: ShowSports.

El ex delantero de Talleres Eial Strahaman, protagonista de dos ascensos, desde el Federal A a Primera, hoy militando en el fútbol de Israel, opinó de Talleres y del estado de situación en su carrera.

En la reanudación de la Liga de Israel, convirtió para Maccabi Tel Aviv, reflexionó en el programa "Futbolémicos" en Radio Impacto sobre muchos aspectos: "El fútbol es un trabajo y al trabajo no lo disfrutas todos los días, a veces hay presiones. Todos los días tenés una competencia sana pero competencia al fin. Mi posición es complicada, si haces un gol sos el mejor y si no lo haces sos el peor", contestó.

Con relación a Talleres, dejó su impresión sobre Nahuel Bustos y se sinceró con algunos diálogos que tuvo con el DT Frank Kudelka. "Nahuel Bustos me parece el estilo de jugador que más se busca hoy en día, es de esos delanteros que no son tan de área como Palermo pero si es como Lautaro Martínez que baja y pide la pelota. Se tiene una confianza barbara y es muy profesional".

Sobre Kudelka, describió: "Siempre tuve excelente relación, no sé si está bien o mal pero nunca fui de preguntar por qué no juego. Kudelka en eso era muy respetuoso. Creo que me merecía más minutos en Talleres, jugué unos minutos con River y Banfield y también el partido entero con Aldosivi".

"No me veo ligado al fútbol después de mi carrera, fue una carrera sufrida y con momentos lindos como el paso por Talleres. Cuando pasas los 30 empezás la recta final, salvo que seas el Cholo Guiñazú", agregó el delantero.

"Israel para mí no es solo una plaza futbolística, para mi es una casa y me pienso viviendo acá de grande. Arrancamos ayer, estamos jugando la finalización del torneo. Me sentí muy bien, en este tiempo me preparé muchísimo porque sabía que se iba a jugar muy seguido", continuó diciendo Strahman.

"Si yo hago trabajos de relajación arranco el partido dormido, por eso prefiero el dolor estomacal antes. Me cuesta dormir porque en la cabeza me queda una jugada del partido siempre, me pasó toda mi carrera. En la previa siempre tengo nervios pero se termina cuando empieza la entrada en calor. El fútbol es mi pasión, lo hice por elección porque familiarmente nunca pasamos hambre", terminó diciendo.

