Sumario de noticias de la edición impresa de La Nueva Mañana

Política

[ Nota de Tapa ]

■ Fin del romance

La aprobación de la reforma previsional en Córdoba terminó con cierta convivencia amable que el oficialismo mantenía con los gremios y la oposición. ¿Cómo repercute la decisión hacia adentro de Hacemos por Córdoba?

Por: César Pucheta - [email protected]

■ Los medios opositores, unidos por un contrasentido: quedate en casa pero salí

Cuando llegan las noticias, los mismos periodistas que bajo una sonrisa nos piden en un spot televisivo que no salgamos de casa, ahora aparecen enojados, cuestionando duramente la cuarentena.

Por: Santiago Bibiloni - [email protected]

■ La cara impresentable del poliedro

La Doctora les volvió a ganar con otro guitarrista de Puerto Madero.

Por: Oberdán Rocamora (Fuente: JorgeAsísDigital)

DEUDA, FUGA DE DÓLARES Y APRIETES JUDICIALES

[ Nota de Tapa ]

■ “Se va a mostrar todo lo oculto que hubo en el gobierno de Macri”

Lo afirmó el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau en el reportaje que mantuvo con La Nueva Mañana para analizar la denuncia contra la mesa judicial del macrismo y el informe del Banco Central sobre la fuga de capitales.

Por: Daniel Salazar - Especial La Nueva Mañana



■ Caso Amia: crece el escándalo por el “apriete” de Michetti

A pesar del blindaje mediático de las grandes empresas periodísticas, se multiplican las repercusiones tras el audio que revela cómo la ex vicepresidenta del gobierno de Macri, Gabriela Michetti, le reclama al ex titular de la Unidad Especial de la investigación del atentado a la Amia la protección de un ex fiscal involucrado.



Economía

[ Nota de Tapa ]

■ El Enargas creó su comisión para ayudar a las pymes

De esta manera, el Ente Nacional de Regulador del Gas (Energas) busca acercar soluciones en materia de energía a los sectores productivos del país.

Por: Redacción La Nueva Mañana

Economía Social

[ Nota de Tapa ]

■ Ificosep lanzó una línea de créditos para cooperativas afectadas por la pandemia

El Instituto para el Financiamiento de Cooperativas de Servicios Públicos Coop. Ltda dispuso 4 millones de pesos para sus entidades asociadas, debido a la crisis económica que atraviesan por la emergencia sanitaria producto del coronavirus.

Por: Gabriela Yalangozian - [email protected]

Información General

[ Nota de Tapa ]

■ Virus de la hepatitis E: su presencia en Córdoba y vías de contagio

En tiempos de pandemia se disparó la alarma por una docena de casos reportados en Hong Kong. La Nueva Mañana dialogó con dos especialistas cordobesas que hace nueve años investigan la cepa de este virus, hallado en el río Suquía y en el embalse San Roque, debido al desagüe cloacal.

Por: Mónica Hernández - [email protected]

[ Nota de Tapa ]

■ Beatriz Caputto: El “techo de cristal” también cruje en la ciencia

Tras 150 años de historia, una mujer encabeza por primera vez la Academia Nacional de Ciencias, poniendo fin a un paradigma cultural que actúa como un obstáculo en el desarrollo profesional de las mujeres. Una punta de lanza contra el status quo científico de América Latina.

Por: Miriam Campos - [email protected]

Mundo

■ China decidió multiplicar su arsenal nuclear

Días atrás trascendió que el Ministerio de Seguridad de China instaba al gobierno a prepararse incluso para una guerra, en vistas de la presión de la Casa Blanca y de Occidente, con renovadas acusaciones sobre su responsabilidad en la pandemia, que alcanzaron “un nivel de histeria”.

Por: Raúl Zibechi - Fuente: mundo.sputniknews.com

Turismo

[ Nota de Tapa ]

■ El turismo en tiempos de pandemia: cómo serán los primeros viajes

Desde La Nueva Mañana te contamos cómo se implementarán las primeras experiencias turísticas en el país y en el resto del mundo y qué medidas deberemos tomar a la hora de viajar.

Por: Vanina Boco - Especial La Nueva Mañana

Deportes

■ “Los profesores son los principales damnificados con todo esto”

Así lo expresó el presidente de la Federación Cordobesa de Tenis, al referirse a la situación que vive esta actividad en la provincia. Algunas zonas ya han abierto el trabajo tenístico con protocolos de seguridad, la primera fue Corrientes.

Por: Juan Pablo Casas - [email protected]

[ Nota de Tapa ]

■ AFA con Tapia hasta 2025 y Talleres cada vez más lejos

El “Chiqui” fue reelecto sin oposición al frente del fútbol argentino, mientras que Fassi no consiguió que ni siquiera se revisara su proyecto de renovación con ganancias estimadas en mil millones de dólares.

Por: Federico Jelic - [email protected]

