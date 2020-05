Luis Blanco: "Fue un infierno, no sabía si estaba vivo"

El ex director técnico de Belgrano le ganó al coronavirus tras seis días en coma y contó su experiencia.

Luis Blanco en Belgrano - Las enfermeras me bailaban adelante del módulo que tenia de vidrio para darme fuerza que había despertado”, relató Blanco.

"Empecé con fiebre 3 o 4 días antes de la internación. Pensé que la podía bajar con paracetamol o algo por el estilo, pero llegó un momento en el cual me levanté, hice dos pasos y me morí. No tenía aire y tosía mucho", relató Luis Blanco, actual entrenador del Mons Calpe de Gibraltar, que agregó:

En diálogo con C5N el ex entrenador de Belgrano narró: “Cuando desperté del coma estaba atado de los tobillos y las muñecas. Y atine a mirarme el cuerpo y era como si me hubiese pasado un camión encima, me veía el fémur”.

Y agregó: "Fue un infierno, no sabía si estaba vivo".

Blanco recibió el alta este martes luego de 40 días de internación, durante los que salió de un coma tras dar positivo de Covid-19.