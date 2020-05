La gobernadora de Río Negro comparó el coronavirus con el sida

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, entregó equipamiento al Hospital Zonal de Bariloche y recomendó "cuidarse" para evitar, como con el sida, contagios de coronavirus. La comparación va a contramano de lo pedido por el Inadi y distintos organismos anti discriminación.

La gobernadora entregó al Hospital Zonal de Bariloche 10 camas comunes, seis camas de terapia intensiva y equipamiento y mobiliario en los centros de salud de El Bolsón.

Al hablar con la prensa, la mandataria dijo que "el Estado dispuso el aislamiento social, una medida dificilísima y puso en marcha un trabajo de difusión para enseñar a la gente a cuidarse".

"Ahora es momento de poner en práctica eso que aprendimos en el aislamiento. Si no me comporto, me contagio. ¿Cómo nos cuidamos del sida? No le pedimos al Estado que nos cuide porque se conocen las formas de contagio y donde están los riesgos. Puede ser que te cuides y te contagies. Acá, lo mismo. Te puede pasar pero si te cuidas te va a pasar menos", amplió Carreras.

Carreras advirtió además que la apertura de la actividad comercial, "aumenta la circulación y también los contagios por los contactos, pero hay muchas personas en situación de fragilidad, con depresión o falta de sustento".

"Vamos a convivir con la pandemia durante mucho tiempo y con los casos que vayan apareciendo, no podemos clausurar la vida de la sociedad en forma permanente", afirmó.

Asimismo agregó que "buscamos un equilibrio entre costo y beneficio de cada decisión que vamos tomando".

Desde el gobierno, "no podemos desatender en ningún momento la situación. Las aperturas y flexibilización aumentan la responsabilidad individual, no hay que descuidarse y relajarse, cuando se rompen los mecanismos de cuidados es cuando aumentan los casos", agregó.

"Estamos haciendo un trabajo a conciencia peleándole al virus, ninguna riqueza ha parado el avance de la pandemia porque es el comportamiento social el único aliado para frenarlo, con todo el coraje que los rionegrinos tenemos estamos defendiendo a nuestra población", aseveró.