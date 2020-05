Sin autorización, el intendente de Pasco permitió salidas recreativas

Daniel Delbono, intendente de la localidad cordobesa de Pasco, autorizó salidas recreativas los fines de semana sin autorización del COE (Centro de Operaciones de Emergencias).

Pasco tiene 1.500 habitantes, está ubicada a unos 200 kilómetros al sur de la capital de Córdoba, y desde el domingo es centro de la polémica por la normativa autorizada por su intendente.

El domingo pasado, y obviando la obligatoriedad del aislamiento decretado por el Presidente desde el 20 de marzo en el marco de la pandemia de coronavirus, los habitantes de dicha localidad pudieron circular entre las 13 y las 17.

Delbono justificó su decisión argumentando que la gente se movió bajo un protocolo que permitía la salida de dos personas, con barbijo y controles en las calles.

"No hemos tenido ni un caso de fiebre. El día estaba hermoso. Tomamos un recreo, blanqueamos algún noviazgo, porque los intendentes hacemos la vista gorda. Sabemos que las juntadas del domingo a escondidas se vienen haciendo", admitió en diálogo con Canal 12.

La polémica surgió porque Delbono no consensuó la decisión con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que define los pasos a seguir en toda la provincia. "Me llamaron, pero con el mejor criterio, no fue un reto. Me pidieron que lo haga bajo un protocolo, lo entiendo", reconoció el intendente.

"Las localidades pequeñas tenemos otras realidades, a lo mejor no fue el camino correcto y pido disculpas. Pero si este error de no pedir permiso puede dar resultado para los futuros domingos, me parece bárbaro. Es para hacer la vida un poco más llevadera, no hay nada raro", cerró.

