Fernández dijo que el PBI podría "caer entre 5 o 6 puntos" por el Covid-19

El presidente Alberto Fernández evaluó que este año el PBI de Argentina podría "caer entre 5 o 6 puntos" por la pandemia, pero aseguró que el Gobierno "tiene un plan" para enfrentar la situación y advirtió: "De la economía nos vamos a recuperar, pero de las muertes no".

En una entrevista con el canal de noticias TN, el jefe de Estado remarcó también que "la solución de la deuda todavía es un problema para la Argentina", pero aseguró que el gobierno tiene pensado cómo será "el día después" según si eso se resuelve de una manera u otra.

"A todos nos preocupa la economía, pero más nos preocupa la salud de la gente", sostuvo y agregó que el objetivo del Gobierno es que los "argentinos pasemos esta pandemia tan dolorosa y paguemos lo menos posible".

El Presidente remarcó además el "enorme esfuerzo" del Estado para llegar con ayuda a la mayor cantidad de gente, aunque aclaró que "la solución es que la economía vuelva a funcionar, la gente trabaje y gane su ingreso".

"Nosotros hemos hecho una propuesta muy sostenible y los acreedores no están perdiendo dinero, están ganando menos. En lugar de pagar 7 puntos de interés les estamos proponiendo pagar 2 puntos, efectivamente están dejando de ganar 5 puntos, en un mundo que está pagando cero de interés", remarcó.

"No existe el 'albertismo'"

A su vez, el Presidente afirmó que "no está pensando en otro mandato ni en perpetuarse en el poder" y que "no existe el 'albertismo' sino el 'frentetodismo'", y ratificó que tiene una buena relación con la vicepresidenta Cristina Fernández, sobre quien aseguró, "no presiona" para la toma de decisiones.

Al mismo tiempo anunció que este martes ambos se reunirán en la residencia de Olivos para analizar cuestiones de gestión y la marcha de las acciones por el coronavirus, después de haber mantenido una conversación en las últimas horas.

"Los dos tenemos una responsabilidad común y estuvimos distanciados durante mucho tiempo para ponernos a discutir ahora", afirmó.