Fernando Gago: "Voy a intentar seguir jugando"

"Voy a intentar seguir jugando, igual quiero prepararme para ver como estoy, no voy a entrar a una cancha por entrar", expresó el mediocampista Fernando Gago, que continúa su recuperación tras una nueva lesión.

"Una de las cosas que más fuerzas me da es entrar a un campo de juego, patear una pelota y poder volver a un vestuario. Obviamente que todas las cosas vividas también te hacen crecer y te hacen ver de otra forma situaciones que por ahí a los veinte años no las veía así. Me tocó pasarla mal con el tema lesiones y con los tiempos porque todas tuvieron procesos largos de recuperación, igualmente no queda otra, tengo que seguir y tengo ganas. El día que no tenga ganas lo quiero decidir yo", relató en una entrevisa con el programa 90 minutos, por Fox Sports.

Sobre la jugada específica de su última lesión recordó: "Quise hacer un control de más para gambetar a un rival y cuando empiezo a correr para atrás la única solución era cortarlo con falta. Cuando va el tiro libre, hay un rebote, yo voy a presionar y ahí piso fuerte y siento la molestia. No fue cuando dí la patada, me lesioné solo. Ya me operé el 10 de febrero y sigo con los tiempos normales de recuperación".

Para finalizar el tema de sus lesiones, el volante remarcó: "Nunca me planteé el por qué. Si te digo que lo del tendón de Aquiles yo sabía que me podía pasar. Después lo de la rodilla fue un mal movimiento. Yo siempre le busqué el lado positivo a las lesiones y a su recuperación", destacó.