Agüero manifestó su deseo de estar en Qatar 2022 a pesar de las lesiones

Sergio Agüero, delantero Manchester City y de la Selección Argentina, manifestó su voluntad de poder estar en el mundial de Qatar 2022, a pesar de algunas lesiones que lo afectan. "Yo espero llegar sin dolores al mundial, todavía falta mucho pero he jugado con pus en la rodilla, con desgarro, con otros dolores en los meniscos, mirá si no me lo voy a bancar ahora. Todo sea por estar", contó el "Kun".

A su vez comentó que tiene el tobillo izquierdo bastante comprometido: "Soy derecho para patear pero utilizó mucho la izquierda para cubrir la pelota. Allí es donde recibo la mayor cantidad de golpes. A veces no duele y a veces no te deja en paz el dolor. Esto es así, analizar día a día la evolución pero no puedo adelantarme dos años. Mi idea es estar en Qatar como sea".

"Lo primero es terminar esta temporada, darle con todo a la siguiente que viene la Copa América y a nada va a estar el Mundial, hay que seguir en ritmo y no perder competencia", agregó Agüero.

A propósito de la Selección, ponderó el momento y salió en defensa de Lionel Messi, su compañero de ataque: "Al primero que lo critican es a Leo, pero es el que más sufre. Todos sufrimos cuando perdemos, pero el fútbol es así".

Por otra parte, no dio pistas con respecto a su futuro, ya que el contrato con Manchester City se termina en 2021. "Por ahora no estoy pensando en que hacer. Con esto, todos los clubes están teniendo problemas", manifestó.

Sergio Agüero sobre su futuro: "No estoy pensando en qué hacer".#SoyDelRojo #TodoRojo https://t.co/QIiarXQ7Sz — Soy del Rojo 🧼🤲🏡 (@SoydelRojoCom) April 29, 2020