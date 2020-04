Cha pur: “Se extrañan las carreras... prefiero el olor a nafta”

Mientras el deporte mundial se encuentra en un gran parate por motivo del coronavirus, los protagonistas de las diferentes actividades buscan mantenerse en movimiento y generar situaciones que los mantengan con la mente ocupada en una actualidad difícil en todo sentido. Cada práctica deportiva pretende encontrar mayores precisiones sobre cuándo será el momento de la vuelta a los diferentes escenarios del planeta.

El automovilismo es parte de esta actualidad; y uno de sus grandes protagonistas es el cordobés Facundo Chapur, actualmente uno de los pilotos referentes.

Con 26 años y gran experiencia en diferentes categorías -se destaca en el Turismo Nacional donde se coronó en tres oportunidades- cumple con la cuarentena obligatoria en Córdoba.

En diálogo con La Nueva Mañana, Chapur analiza esta actualidad y destaca el valor de los simuladores a la hora de entrenar en casa, aunque reconoce que extraña el autódromo.

“A la mayoría de los pilotos nos pone más nerviosos el simulador”.

- ¿Cómo vas llevando el confinamiento?

- Es bravo, primero se extrañan mucho las carreras y el autódromo, pero estamos siendo responsables, guiándonos entre todos. Es importante tener conciencia del momento que estamos pasando y adaptarnos a la situación. Entrenar lo mejor que se puede, alimentarse bien y seguir con la rutina, modificándola dentro de casa. A su vez, es súper importante poder mantenernos en foco.

- ¿Qué incluye ese entrenamiento del que hablás?

- Un poco entrenando físicamente para mantener el estado, no podés lograr mayor fuerza ni mayor resistencia desde casa, es difícil, pero hago una pequeña rutina, obviamente, dándole mucho al simulador, eso mantiene bastante a cabeza en órbita y la concentración. Después, con el teléfono haciendo lo que se puede, hablando con los sponsors, intentando ver la actualidad de ellos y generar negocios y trabajos con ellos, para que cuando se acomode todo esto, poder estar otra vez en carrera.



- ¿Hacés un análisis del momento?

- Es una situación bastante brava porque por más que las carreras vuelvan rápido, hoy las empresas están pasando un momento difícil y complicado. Van a ser pocas las empresas que puedan apostar al automovilismo para hacer publicidad, es un panorama que se complica, pero hay que saber encontrarle la vuelta para que cuando todo pase, estar un poco más acomodado.

- ¿El entrenamiento es supervisado por alguien del equipo?

- Eso pasa por decisión personal de cada uno, acá nadie nos obliga a hacer nada, cada uno hace lo que quiere y si vos no entrenás, comés mal, va a influir y a la larga se va a ver reflejado. Tenes que ser responsable por vos mismo y no porque otro te obligue.

“Van a ser pocas las empresas que puedan apostar al automovilismo para hacer publicidad”.

- ¿Cómo habían planificado el años antes de esto?

- Esperábamos tener un año un poco más normal, pero no se pudo. Se había trabajado, obviamente como todos los años que corremos y siempre se intenta progresar, se intenta mejorar, todo el tiempo pulimos detalles, vemos los puntos débiles, trabajamos en eso. Habíamos preparado un buen año y la situación actual frenó todo, pero veremos cómo podemos evolucionar el año de acá en adelante.

- ¿Qué onda con los simuladores? ¿Te gustan, vienen bien?

- Prefiero el olor a nafta, obvio, pero para el momento en el que estamos, nos viene bárbaro y es buenísimo. A mí, personalmente, me sirve mucho, nos mantenemos enfocado, en constante trabajo porque por más que sea virtual, uno tiene que clasificar, hacer la vuelta, no equivocarse, poner a punto un auto, entonces te lleva a una etapa de concentración porque las carreras son largas. Incluso, más concentrado que en el auto de carrera porque uno maneja muchas veces con las sensaciones que le da el auto y acá, por más tecnológico que sea el simulador, no te da la sensibilidad exacta que te da el coche. Por eso tenés que estar el doble de concentrado, porque es el doble de mecánico el andar en el simulador. Está bueno porque nos exige mucho mentalmente.

- Desde afuera, se ve como un juego, ¿para ustedes no lo es?

- No deja de ser un juego, todo depende de cómo se lo toma uno. Hoy nos comunicamos un par de pilotos y vamos a entrenar todos juntos y te pones a laburar, te enfocas para poder ganarle al otro y empezas a ver cosas técnicas, entonces trabajas como si estuvieras en un fin de semana normal de carrera, pero desde el living de tu casa. La única diferencia es que si rompiste el auto, apretas escape y ya está, pero después depende de cómo se lo tome cada uno y nosotros lo tomamos de manera bastante profesional, pasamos bastante tiempo en el simulador y lo tomamos como si fuera la realidad y nos queremos ganar así como cuando competimos en pista.

- ¿Se juntan, de forma virtual, todos los días?

- Nos juntamos casi todos los días prácticamente, intentamos sumarnos a muchos campeonatos, diferentes ligas en donde tenes que entrenar con diferentes autos, en una u otra pista y, como te decía antes, depende de uno si te inscribís en muchos tenés que estar todos los días o sino lo vas manejando.

- Y cuando se ponen a hablar, ¿charlan sobre alguna posibilidad o fecha de retorno?

- No, no se sabe. Todo es muy incierto y por más que se generan medidas de seguridad extremas en los autódromos, por más que se haga lo que se haga, la situación económica de las empresas en el país también es un tema y va a ser muy difícil juntar el presupuesto.

- ¿Ese tema también los tiene preocupados?

- Sí, obvio... Te moves, intentás generar un negocio, que muchas veces se genera, pero no se habla del tema de publicidad, porque muchas veces es contraproducente. Uno está trabajando, tratando de generar esos negocios, pero la empresa no puede pensar en publicidad en este momento, teniendo muchas veces temas más importantes, como por ejemplo, sus empleados. Se tiene que levantar la economía del país para tener un automovilismo normal de nuevo.

“Pasamos bastante tiempo en el simulador y lo tomamos como si fuera la realidad”.

- Te saco un toque de lo deportivo…¿estás viendo películas, series?

- Veo de todo, más que nada con mi novia, a la noche, nos prendemos a la tele y vemos series y un poco de todo. Ahora estamos viendo La Casa de Papel, pero como te digo, intento trabajar con los sponsors de día, el automovilismo además de ser un deporte es un gran círculo de negocios. En mi auto del Turismo Nacional tengo veinte sponsors, son veinte empresas y eso te lleva tiempo, te lleva mucho de lo mental y constantemente estás pensando e intentando generar. Después no hay mucho más, trato de mantener la casa, un poco de jardinería a veces y no tenés mucho más.

- Como piloto joven, pero con mucha experiencia ¿te gusta el automovilismo de hoy?

- Sí, me encanta, de todas formas, es obvio que hay cosas que pueden gustar y otras que no, pero hoy veo en el automovilismo argentino más que nada un nivel muy alto. Tenes que estar preparado cien por ciento mental y físicamente, alimentarte bien, trabajar a fondo con el equipo para estar en todos los detalles. Me gusta porque es un desafío constante en donde vos podes ganar una carrera, pero no te podes relajar nunca.

- ¿Cuesta más estar arriba del auto o del simulador?

- A la mayoría de los pilotos, te digo la verdad, nos pone más nerviosos el simulador, es algo raro porque nos da la sensación de que no tenemos el control al cien por ciento del auto que venimos manejando, no así en la vida real. En la vida real, la sensación que te da el auto, en cuanto a velocidad y el conocimiento que uno tiene, te deja ir más al límite. En el simulador te cuesta más ir al límite y eso te genera mayor tensión y te pone más nervioso.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]