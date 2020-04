Alex Morgan: "Siempre he querido estar embarazada"

La futbolista campeona del mundo Alex Morgan está a punto de convertirse en mamá por primera vez.

La delantera de Estados Unidos compartió a través de sus redes sociales cómo ha sido estos nueve meses de embarazo ahora que está a punto de dar a luz.

Días atrás comentó lo difícil que será si tiene que parir sola, por las medidas excepcionales impuestas a causa del COVID-19. Ahora explica lo especial que ha sido esta fase gestacional, sin pensar en el siguiente paso...

"Sé que es algo extraño admitirlo, pero siempre he querido estar embarazada. No estaba segura de todo lo relacionado con ser madre, pero el embarazo siempre me pareció tan hermoso. Fue un sueño mío, sentir que mi cuerpo cambia por un pequeño ser humano que depende de mí de por vida al 100%. Algunos de esos sueños probablemente surgieron del miedo a no poder tener un embarazo saludable, o de nunca tener "mi cuerpo" de vuelta. Creo que estos miedos dentro de mí encendieron aún más mi pasión por el embarazo. Los últimos nueve meses han excedido todas las esperanzas y expectativas que tenía y algo más. Dedicado a todas las mamás embarazadas (y posparto), es tan hermoso. Cada cuerpo, historia y viaje es diferente e igual de hermoso", escribió en Facebook.

Morgan tendrá más tiempo para dedicarle a su bebé tras la paralización del fútbol en todo el planeta.

Y sobre todo tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año, que finalmente se celebrarán en el 2021.

La jugadora del Orlando Pride quería disputar esa cita olímpica tan solo tres meses después de haber dado a luz, por eso durante todo el embarazo no ha parado de hacer deporte. Incluso con siete meses seguía entrenándose con sus compañeras de selección. La famosa futbolista no va a renunciar a seguir en lo más alto del fútbol profesional.