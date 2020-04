“One World, Together at Home", el mega festival online por el coronavirus

“One World: Together at Home” es un festival histórico que prepara la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen junto a cantantes y actores como Lady Gaga, para recaudar dinero que se destinará al personal médico que lucha contra el nuevo coronavirus.

La iniciativa recordará al histórico “Live Aid” de 1985, que reunió ante una audiencia millonaria a Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros, para luchar contra el hambre en África.

Es un evento en dos partes. Primero, a las 18 GMT, empezó un maratón de seis horas de música en directo de la mano de un centenar de artistas que actuarán en la mayoría de plataformas sociales como Facebook, Twitter o YouTube.

La cita culminará con un gran concierto de dos horas con estrellas internacionales que se emitirá el sábado por la noche en las televisiones de EE.UU. a partir de las 00:00 GMT. Se difundirá simultáneamente en todo el mundo y será presentado por los anfitriones: Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Stephen Colbert.

El evento no solo es importante por su objetivo en sí mismo, apoyar a los trabajadores de la salud, sino también por llevar un espectáculo sin costo a millones de personas que ahora se encuentran en cuarentena, debido a la crisis provocada por el Covid 19.

Global Poverty Project, cada año, lleva a cabo el festival Global Citizen en Central Park, Nueva York; y desde 2015, el cantante Chris Martin se encarga de la selección del cartel.

La edición de este año está programada para el 26 de septiembre y tendría como sedes la ciudad de Nueva York en EEUU, Europa, Asia, América Latina y Lagos. Sin embargo, se anunció el concierto One World: Together at Home, especialmente para apoyar a la OMS en su lucha contra la emergencia sanitaria por la que está atravesando el planeta.

Los artistas

Para el concierto se han congregado a unos 150 artistas de primer nivel y de diferentes géneros, edades, generaciones y países.Por un lado actuarán míticos de la música que ya estuvieron presentes en la histórica cita de 1985, como Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones y Stevie Wonder.

También habrá lugar para los ritmos latinos con Jennifer López, Juanes, Luis Fonsi, Maluma, Anitta y J Balvin, que se repartirán entre el concierto principal y las actuaciones previas. Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish y Lizzo, entre otros, pondrán la vertiente mas “pop”, que unirá a estrellas jóvenes con veteranas como Alanis Morissette, Chris Martin y Celine Dion.

Entre los representantes europeos estarán el italiano Andrea Bocelli, las francesas Angèle y Christine and the Queens y la británica Jessie J.Prácticamente todas las redes sociales y plataformas de internet emitirán el evento, desde Instagram o Twitter hasta gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Alibaba.

En Argentina, la primera parte comenzó este sábado a las 15 y a las 21 será el gran concierto. Será transmitido vía streaming a través de Internet en YouTube, Instagram, Twitter, Apple Music, Amazon Prime Video, Twitch, TIDAL, Alibaba, Yahoo TuneIn, iHeart Media y Bell Media, entre otros.

El listado completo:

ADAM LAMBERT • ALICIA KEYS • AMY POEHLER • ANDRA DAY • ANDREA BOCELLI • ANGÈLE • ANITTA • ANNIE LENNOX • AWKWAFINA • BECKY G • BECKY LYNCH • BEN PLATT • BILLIE EILISH • BILLIE JOE ARMSTRONG • BILLY RAY CYRUS • BLACK COFFEE • BRAUN STROWMAN • BRIDGET MOYNAHAN • CAMILA CABELLO • CASSPER NYOVEST • CELINE DION • CHARLIE PUTH • CHRIS MARTIN • CHRISTINE AND THE QUEENS • COMMON • CONNIE BRITTON • DANAI GURIRA • DAVID & VICTORIA BECKHAM • DELTA GOODREM • DON CHEADLE • EASON CHAN • EDDIE VEDDER • ELLEN DEGENERES • ELLIE GOULDING • ELTON JOHN • ERIN RICHARDS • FINNEAS • HEIDI KLUM • HENRY GOLDING • HOZIER • HUSSAIN AL JASSMI • IDRIS AND SABRINA ELBA • J BALVIN • JACK BLACK • JACK JOHNSON • JACKY CHEUNG • JAMEELA JAMIL • JASON SEGEL • JENNIFER HUDSON • JENNIFER LOPEZ • JESS GLYNNE • JESSIE J • JESSIE REYEZ • JIMMY FALLON • JIMMY KIMMEL • JOHN LEGEND • JUANES • KACEY MUSGRAVES • KEITH URBAN • KERRY WASHINGTON • KESHA • THE KILLERS • LADY ANTEBELLUM • LADY GAGA • LANG LANG • LESLIE ODOM JR. • LEWIS HAMILTON • LIAM PAYNE • LILI REINHART • LILLY SINGH • LINDSEY VONN • LISA MISHRA • LIZZO • LL COOL J • LOLA LENNOX • LUIS FONSI • LUPITA NYONG’O • MALUMA • MAREN MORRIS • MATT BOMER • MATTHEW MCCONAUGHEY • MEGAN RAPINOE • MICHAEL BUBLÉ • MILKY CHANCE • NATTI NATASHA • NIALL HORAN • NOMZAMO MBATHA • OPRAH WINFREY • PAUL MCCARTNEY • PHARRELL WILLIAMS • PIERCE BROSNAN • P.K. SUBBAN • PICTURE THIS • PRIYANKA CHOPRA JONAS • RITA ORA • THE ROLLING STONES • SAM HEUGHAN • SAM SMITH • SAMUEL L JACKSON • SARAH JESSICA PARKER • SASHA BANKS • SEBASTIÁN YATRA • SHAH RUKH KHAN • SHAWN MENDES • SHERYL CROW • SHO MADJOZI • SOFI TUKKER • STEPHEN COLBERT • STEVIE WONDER • SUPERM • TAYLOR SWIFT • TIM GUNN • USHER • VISHAL MISHRA • XAVIER WOODS • ZUCCHERO