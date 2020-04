Para Alberto Fernández, "las cosas están más o menos ordenadas"

El presidente Alberto Fernández aseguró que "las cosas" en el país están "más o menos ordenadas" porque se cumple con la cuarentena obligatoria, y sobre esa medida dejó abierta la puerta a que se extienda más allá del 26 de abril.

"Si bien es cierto que hay más autos y más gente en la calle, quiero que todos entiendan que el hecho de que las cosas estén más o menos ordenadas tiene que ver con que cumplimos la cuarentena. Les pido que no se relajen, que no piensen que el tema está superado. Está muy lejos de superarse", señaló Fernández.

Además, al ser consultado si se iba a poder salir después del 26 de abril, el Presidente expresó: "Si no hay cuarentena, sí".

"He visto más autos circulando, pero también menos gente en el transporte público. Si tienen que salir eso está bien, pero los que no, tienen que respetar la cuarentena", resaltó el jefe de Estado. En declaraciones a Radio 10, sostuvo que la Argentina es "uno de los países que han logrado estabilizar esa bendita curva, pero esto no se terminó". "El virus no nos busca a nosotros, somos nosotros los que vamos en busca del virus. Por eso, quedémonos en casa y cumplamos con las reglas sanitarias", indicó Fernández.

En tanto, manifestó su respaldo a las medidas sobre adultos mayores de 70 años que adoptó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y pidió tomarlas "como una forma de cuidar" a la población. "No lo tomen como un agravio a la libertad, tómenlo como una forma de cuidarlos", subrayó, y reveló que personalmente cumple con la disposición de la Ciudad de utilizar barbijo.

"Entiendan que debemos cuidarnos, evitar la cercanía. Ahora hay que andar con barbijos. Hoy salí con mi barbijo porque hay que cumplir la ley. Todo lo que hagamos por quedarnos en nuestra casa, todo es en favor nuestro", agregó.

Fuente: Noticias Argentinas