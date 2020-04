El Gobierno pone reparos al pedido de Talleres de volver a entrenar

Sabida es la intención de Talleres de regresar cuanto ante a las prácticas del plantel profesional y de hecho su presidente Andrés Fassi ya hizo expresa dicha intención a las autoridades gubernamentales, con el agregado de proponer a consideración su protocolo particular en materia de sanidad. Todo esto claro está, en prevención de los riesgos de contagio de coronavirus, con todas las actividades postergadas.

Quién salió a responder no categóricamente pero sí con un panorama del tema fue el presidente de la Agencia Córdoba Deportes Héctor Campana, con una mirada no muy positiva sobre la situación: "Hablé con Fassi la semana pasada, me manifestó su inquietud de poder regresar a los entrenamientos. Yo de mi parte me comuniqué con las personas correspondientes del área salud del Gobierno provincial y también con otros referentes de otras provincias más la secretaría de Salud de la Nación, sin descartar a nadie. Descarto la buena voluntad de Talleres y valoro sus condiciones sanitarias pero esto no se trata de una excepción: si puede Talleres entrenar, tiene que poder entonces todos los clubes y todos los deportes. Como esto implicaría el traslado y movimiento de mucha gente, hoy no lo veo viable", comentó el "Pichi".

"De todas maneras, si Talleres hace una presentación formal de su protocolo, será escuchado, atendido y estudiado, solo que si a priori las medidas son de restricción de movilidad de personas hasta lo necesario y esencial, hoy tengo que decir tristemente que el deporte no es la prioridad. Es una realidad".

Desde Talleres por su parte permanecen con los planes de retornas los trabajos y se encuentran abocados a la presentación de su protocolo de sanidad.