Futbolista cordobés dejó Italia por la cuarentena del coronavirus, pero la agarró en New York

Berterame, ex Racing de Nueva Italia, le cuenta a LA NUEVA MAÑANA su odisea para salir de Europa y cómo vive la pandemia en Estados Unidos.

La vida de Iván Berterame está vinculada al fútbol. Se arriesga y va a por todo en la búsqueda de seguir cumpliendo sus metas futboleras.

Pero jamás imaginó que ese amor por las aventuras detrás de la pelota lo iban a proponer la adrenalina ingrata de estar huyendo de una pandemia.

Aunque, en rigor de verdad, él sabe de qué se trata cuando hay que tomar un avión en medio de una crisis. Es que este cordobés cuando tenía 12 años se tuvo que ir de Argentina por culpa de la crisis y otras situaciones.

Su primer destino fue Estados Unidos, donde pasó toda su adolescencia, y regresó al país a los 18 años porque sus sueños de jugar al fútbol comenzaban a cumplirse. Estuvo en Racing de Nueva Italia, club del que es fanático.

Pero dos años después, volvió a armar las valijas. A Francia, siempre jugando al fútbol, en el ascenso francés. Estuvo un año y medio en Europa y nuevamente se fue al norte de América. Primero estuvo en Florida, en un equipo de Segunda División: Jacksonville Armada FC. Sin embargo, a raíz de a un problema institucional, tuvo que, otra vez, hacer el bolso. Y allí surgió la chance de ir a jugar a Las Vegas Mobster, en torneos regionales de aquella zona del desierto estadounidense.

Si, si, la vida de Iván Berterame es una gran aventura. Pero todavía resta contar qué pasó con el coronavirus.

No obstante, hay otro capítulo. Es que este cordobés admirador de Ulises y Damián tras se fue nada más y nada menos que a jugar al mítico Cosmos de New York, el equipo donde en la década del '70 jugaron Pelé y Beckenbauer, entre otras leyendas del fútbol mundial.

Desde el 2016, con fugaz paso por Miami United, Berterame jugó en New York.

Hasta que el año pasado, nuevamente, se tomó un avión de larga distancia, con rumbo a Europa. Se destino, el fútbol italiano.

Al sur de Italia, en Sicilia, al club Ragusa.

Todo marchaba bien, hasta que apareció el COVID-19.

"Hasta hace un mes estaba allá. En principio la zona más afectada era al norte, yo estaba en Sicilia, en el sur. Pero de un día para el otro el gobierno italiano declaró que todo el país era zona roja, y suspendieron todo, fútbol, cerraron restaurantes, todo. Al principio la gente salía, no se lo tomaba en serio, iban al shopping, hasta que se vio la gravedad del virus, y ya no podías salir a la calle sin permiso, no había barbijos en ningún lado... Ante esa situación, con el torneo suspendido, decidí regresar, regresar a Estados Unidos", le narró Iván Berterame a LA NUEVA MAÑANA.

Y agregó: "Estaban cerrando todas las aerolíneas, y agarré el último vuelo, y si no era el último, fue el anteúltimo vuelo, en Italia ya no se podía volar, sino era una emergencia. Tuve suerte y pude salir".

Esas vueltas de la vida. Esas cosas del destino. El cordobés, de 25 años, optó por Estados Unidos.

"Llegué a Estados Unidos si bien estamos en cuarentena, no es obligatoria. Los restaurantes están cerrados, pero hay gente en las calles, la veo difícil que cierren todo acá como en Argentina. Pero está todo complicado este tema del virus", cuenta.

El cordobés vive en New Jersey. "Estoy muy cerca de Manhattan, es prácticamente lo mismo", aclara. Y explica: "Lo que pasa en New York también pasa acá. La situación es fea. Hace unos días fue el pico más alto de muertes. Pero las noticias ahora dicen que lo más duro pasó, aunque hay que tener cuidado y seguir con las medidas de prevención".

¿Qué será de su vida? ¿Seguirá armando valijas? ¿Habrá una nueva aventura futbolera? Nadie sabe qué sucederá cuando vuelva todo a la 'normalidad'. Él cierra: "Yo no salgo a la calle sino es por necesidad. Entreno en mi casa, en mi patio. Sigo con contrato en Italia, hasta mediados de junio. Si todo se levanta, debería volver a Italia, pero la veo difícil, no creo, porque el deporte va a ser lo último, estimo, que va a retornar en todos lados".