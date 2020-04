Cooperativa Horizonte realizará 10 adjudicaciones reducidas por la cuarentena

En tiempos de pandemia por el coronavirus y en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Cooperativa Horizonte Ltda implementó una serie de ajustes en su forma de operación que beneficia y empatiza tanto con sus socios adjudicatarios y no adjudicatarios como con sus operadores institucionales.

La cooperativa cumplirá en agosto sus 38 años de vida y en la actualidad tiene aproximadamente 40 mil socios activos que realizan aportes regularmente. Es por eso que tomó una serie de medidas que busca respetar el aislamiento social y facilitar el pago de las cuotas para no ver afectado el esfuerzo realizado hasta el momento por sus socios que sueñan con obtener su casa propia.

Con ese objetivo, Horizonte prorrogó el cierre del estado mensual al 20 de abril inclusive manteniéndose mecanismos de aporte, flexibilidad y acreditación. Para tal fin, difundió un instructivo para que el socio pueda consultar el estado de su aporte e imprimir un cupón que le permite el pago a través de Rapipago,mediante transferencia bancaria o personalmente esta semana, entre los días 13 y 20 de abril, en sede cooperativa, la cual será acondicionada según las normativas por el Covid-19.

Asimismo, la Cooperativa tuvo en cuenta la crisis económica que afecta a sus socios por el parate en distintos rubros productivos de la economía del país ante la cuarentena. Es por esto que el aporte durante este periodo de coronavirus y ralentización de la economía seguirá siendo libre para los no adjudicatarios; en tanto que para adjudicatarios, el aporte mínimo será el que se le indica en la página de Horizonte en la Sección Consulte su Aporte. En caso de dificultad económica se le dará la opción de que el pago sea menor debiendo en el momento oportuno acreditar cuál fue la razón. Siguiendo la misma línea, en próximos estados, que cerrarán los días 13 de cada mes, se aplicarán similares mecanismos de aportes y flexibilidad.

Está previsto que se adjudiquen 220 viviendas en 10 actos reducidos el 22 y 23 de abril, aunque la fecha podría modificarse a partir de los anuncios presidenciales de este fin de semana. La respectiva reunión informativa será vía web y el llenado de sobre, en la semana anterior a la adjudicación.

“Se trata de ´acto de adjudicación reducido´ que tiene por fin contemplar el distanciamiento social. En general, un acto de estas características reúne a 200 o 300 personas y adjudicamos casi 100 casas. Pero ante las nuevas medidas, hemos dividido ese gran encuentro, con actos más chicos para que todos tengan la oportunidad de estar presentes y cumplir el distanciamiento social, con la presencia de una sola persona por grupo familiar”, explicó a La Nueva Mañana, Paul Zapotocznyj, síndico suplente de la Cooperativa Horizonte Ltda.



Operativo de seguridad sanitaria

Zapotocznyj relató que la cooperativa canalizó toda la información necesaria en épocas de pandemia a través de su área de difusión con socios y operadores, con mails, por WhatsApp y a través de su página web y redes sociales, ante las inquietudes que se generan a partir de la cuarentena obligatoria.

En tal sentido, relató que el viernes 3 se gestionó un permiso ante el municipio y la Policía de la Provincia de Córdoba para poder hacer un operativo de pago a sus 1.900 Operadores en la Casa Central de Sarmiento 251. “Para poder efectuarlo, se tomaron muchas medidas en el edificio. Primero, se garantizó el distanciamiento social: todas las filas de cobro estaban marcadas en el piso con una distancia mínima de un metro y medio. Además, se preparó cartelería específica donde se le indicaba a los operadores que no hablaran entre ellos, mantuvieran el distanciamiento social y no utilizaran los celulares”, precisó.

En ese marco, la cooperativa puso a disposición 16 guardias y 10 celadores que controlaron las disposiciones vigentes del distanciamiento social, marcando la necesidad de que no se mantengan conversaciones ni agrupamientos de personas. “Se dispusieron además 17 cajas para que se realizaran los pagos, a los efectos de que el lapso entre que la persona cobre y salga de la cooperativa no fuese mayor a dos minutos. Tuvimos una afluencia de público constante y no se utilizó la vereda para hacer filas. El operativo se hizo dentro los espacios que la cooperativa utiliza como salones centrales o de usos múltiples”, explicó además el síndico suplente, que calificó el operativo sanitario como un éxito.

Por otro lado, se reforzaron todas las medidas de higiene. “Había un grupo de limpieza en cada una de las cajas higienizando los sectores de cobro. A medida que pasaba una persona se limpiaba el sector previo a que pasara la otra. Todos los operadores atendían al público utilizando guantes y barbijos, y también al entrar y salir del edificio se desinfectaban las manos”, contó Zapotocznyj las medidas más importantes que se repetirán próximamente.

La sede de la cooperativa será acondicionada según las normativas por el COVID-19.

Bono de emergencia para operadores

Contemplando la crisis económica, en el caso de sus operadores, el viernes 3 de abril la cooperativa benefició a sus 1900 operadores de casa central con un bono económico de emergencia.“Fue un esfuerzo que hizo la cooperativa para que no se quedaran sin dinero en este período de cuarentena”, manifestó Zapotocznyj.

En relación a lo económico, como ocurre con cualquier empresa que está paralizada por el aislamiento obligatorio que decretó el Poder Ejecutivo Nacional, se está a la espera de alternativas oficiales que reactiven el sector. “Lo que realmente mueve económicamente a cualquier empresa es el flujo de ingresos. Nosotros, a través de algunos medios electrónicos, sorteamos las dificultades para el circuito de efectivo, pero no es algo que se pueda sostener mucho más tiempo. Por eso confiamos que aunque sea gradualmente esta situación se vaya normalizando y estamos a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo en ese sentido”, enfatizó.

