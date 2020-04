Relevancia y actualidad del Día Del Investigador Científico

Especial para La Nueva Mañana

ENTREVISTA A ROBERTO A. ROVASIO



Roberto A. Rovasio es profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, ex investigador principal (Conicet). Médico, Doctor en medicina, Técnico de laboratorio (UNC, . Docteur d’Université, Paris Nord-XIII, Francia y ex director del Centro de Biología Celular y Molecular (FCEFN, UNC), Córdoba, Argentina. En esta fecha conmemorativa accedió a una entrevista exclusiva para La Nueva Mañana.

- ¿Qué importancia y trascendencia tuvo Houssay en el campo de la ciencia y la tecnología (CyT) y la investigación en Argentina?

- La cultura científica argentina tuvo un incipiente inicio a comienzos del siglo XIX. Con Houssay se comienza a hablar de la investigación científica como profesión con dedicación exclusiva, proyectando una continuidad con la formación de discípulos. Luego del premio Nobel (1947) en 1958 Houssay crea el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) sobre la base de anteriores iniciativas de las décadas de 1930 y 1940. En Argentina, la CyT moderna se inició en aquella época. Y lo hizo bajo la bandera de la industrialización, en un país donde los designios económicos del conservadurismo agrícola-ganadero, solo habían necesitado de la lujuria bovina en una fértil y rebosante pampa.

Roberto A. Rovasio: El kafkiano desarrollo de la CyT argentina podría resumirse como: La agonía del neonato.

- ¿Cómo evolucionó el campo (CyT) desde entonces?

- El desarrollo y la evolución en CyT nunca fue fácil ni simple. Las controversias de la CyT en los países centrales se reflejaron en Argentina como dos vertientes contrapuestas. Por un lado, los defensores de la ciencia pura, universal, libre o autónoma, luego llamada “cientificista” o “escuela de Houssay”, y por otro, los que propiciaban una ciencia más planificada hacia intereses nacionales, regionales y sociales. La elite científica basada en la investigación libre y autónoma liderada por Houssay, L. F. Leloir, etc. dispuso, por un tiempo, de mayor peso relativo que la casi inexistente tradición en investigación industrial. Esto permitió segregar la investigación pura de las actividades técnicas y profesionales, consideradas subalternas, y que hoy podrían llamarse de transferencia tecnológica. La otra vertiente proponía orientar la ciencia hacia el desarrollo nacional en las áreas metalúrgica, aeronáutica y nuclear (Rolando García, F. González Bonorino, I. Pirosky y varios más). Su interés pasaba por la explotación de materias primas locales, la organización científica del trabajo y el desarrollo de la investigación asociada a la creación de laboratorios universitarios con fuerte intervención del Estado y marcada orientación industrialista. Aun cuando ambos grupos tuvieron representación institucional durante muchos años y gobiernos, el liderazgo fue mantenido por la “escuela de Houssay”. Mientras tanto, los altibajos político-castrenses en las sucesivas décadas hasta fines del siglo XX, fueron paralelos a la esperanza en los cortos periodos civiles y los desastres durante los largos ciclos militares. El kafkiano desarrollo de la CyT argentina podría resumirse como: La agonía del neonato. Un precoz deterioro de instituciones científicas que no acababan de nacer y de un desarrollo que les permitiera demandar a los científicos los productos basados en el conocimiento, para su consumo interno y para exportación, en ese orden. La comunidad de CyT argentina está viendo una larga película que prolonga la saga iniciada desde 1930. Sin embargo, la renovación de actores ha permitido la ilusión de interpretar cada presunto cambio como algo innovador y original. Quizás puede ser el tiempo de superar la “escuela de Houssay”.

- ¿Vaivenes, cambios y el estado actual de la CyT, y de la investigación en el país?

- Para una respuesta concreta debería situarnos en el período 2003-2015. Entonces hubo avances reconocidos por instituciones internacionales de indiscutible objetividad palpables en los siguientes logros: mejora de salarios de investigadores. Aumento del presupuesto para CyT y de los montos de subsidios. Incremento del número de investigadores y becarios. Reactivación de programas estratégicos a nivel nuclear, satelital, minero y petrolero. Estímulo al retorno de investigadores residentes en el extranjero. Ejecución de importantes obras de infraestructura edilicia y de equipamiento. Creación de nuevos institutos en cooperación con universidades y fundación de universidades públicas en diferentes zonas geográficas. Creación de ministerios de CyT en los niveles nacional y provinciales. Mayor equidad de género en el personal científico-tecnológico y en cargos jerárquicos de conducción del Conicet, etc.

Ahora, el periodo 2015-2019 fue espantoso. Le resumo la debacle: El desguace con caída de presupuestos para todas las instituciones de CyT. Abolición de los ministerios de CyT y de Salud. Reducción en el ingreso de becarios e investigadores. Atrasos o abolición de pagos de subsidios. Freno y desinversión de proyectos avanzados (ARSAT-2, Arsat-3, Central de Atucha-3, etc.). Bloqueo en las producciones públicas de medicamentos, vacunas y reactivos. Freno a la construcción de vagones de ferrocarril en fabricaciones militares, desguace parcial o total de Fadea, Conae, Cnea, Citedef, Inta, Inti, etc. Riesgo de continuidad para Invap como sociedad del Estado y “madre de empresas”. Además, el ministro (luego secretario) de CyT, Lino Barañao, auspició una “necesaria” fuga de cerebros. Relativizó necesidades básicas de docentes e investigadores y amenazó a los “díscolos” con cesantías, mientras se redireccionaban temas de investigación de manera arbitraria e inconsulta, sin contar con las enormes dificultades para importar equipos e insumos, etc. El famoso Triángulo de Sábato -con vértices en el sistema científico-tecnológico, las empresas y el estado- se convirtió en el Triángulo de la Ceocracia, basado en las multinacionales y el sector financiero, en la desindustrialización con explotación primaria extractiva, y en el congelamiento de la CyT y el espejismo del emprendedurismo. Hay que aclarar que los éxitos del periodo 2003-2015 no acarrearon cambios progresivos de significación en las bases ideológicas de la CyT. Respecto a la nueva administración… es demasiado reciente para abrir juicios razonables y enfrenta problemas inéditos, como la actual pandemia. Es incierto el futuro inmediato y mediato en el campo. Ahora, las primeras decisiones, como reflotar el Ministerio de CyT y el Ministerio de Salud, y otorgar merecidos incrementos en sus presupuestos, parecen apuntar a una etapa de desarrollo positivo de la CyT nacional.

- ¿Qué importancia tiene la contribución de la CyT en el estado pandémico actual del país?

- En la inédita pandemia actual, sin duda que la CyT argentina tendrá mucho que aportar. Hay talentos y la actual administración comenzó por respetarlos, y sin duda serán aprovechados en beneficio de todos los ciudadanos.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]