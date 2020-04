Sumario de noticias de la edición impresa de La Nueva Mañana

Te invitamos a leer los títulos de la edición de esta semana, del 13 al 16 de abril, de La Nueva Mañana. Buscá tu ejemplar en todos los kioscos de Córdoba. Precio de tapa: $25.

Política

[ Nota de Tapa ]

CUARENTENA ADMINISTRADA

■ Cuales son las nuevas actividades declaradas esenciales

Son parte de las nuevas actividades eximidas del aislamiento total que adelantó Alberto Fernández que se suman a otras que el Gobierno amplió por decreto durante los últimos días. La lista completa de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia.

Por: Daniel Salazar - Especial La Nueva Mañana



[ Nota de Tapa ]

■ Córdoba ingresa a una nueva fase en la lucha contra la pandemia

El fin de semana se tomaron las medidas más “duras” hasta el momento. Caminos cortados y localidades aisladas empiezan a formar parte del paisaje cotidiano. Varias ciudades incorporan el barbijo. Se endurecen los controles para evitar la transmisión comunitaria.

Por: César Pucheta - [email protected]

Economía

[ Nota de Tapa ]

■ La economía argentina es un paciente de riesgo frente al Covid- 19

Frente a la crisis sanitaria mundial ocasionada por la pandemia que obliga a los gobiernos a aislar a su población para disipar la propagación de este nuevo virus y a la retracción de la actividad que esto genera, los países buscan el modo de evitar el colapso económico. La industria argentina demanda implementación de medidas efectivas para salir a flote.

Por: Facundo Piai - Especial La Nueva Mañana

Información General

[ Nota de Tapa ]

■ Universidades hacen frente al aislamiento con clases y colaciones online

La pandemia de Covid-19 aceleró los tiempos necesarios para desarrollar e implementar políticas vinculadas a la educación a distancia. Las instituciones buscan estar a la altura de las circunstancias con novedosas estrategias para continuar con el calendario 2020.

Por: Fabiana Cuba - [email protected]

CORONAVIRUS: TESTIMONIO DE UN ARGENTINO QUE VIVE EN ESPAÑA

■ “Sentís que te están dando martillazos en la cabeza”

El coronavirus no repara ni en edad ni en sexo, etnia ni nivel socioeconómico. He aquí el testimonio de un bonaerense que vivió con su pareja y sus dos hijos durante más de diez años en Córdoba. Que hace menos de dos que emigró a España y que, en el Primer Mundo, no pudo zafar el calvario del Covid-19.

Por: Pilar Ferreyra - Especial La Nueva Mañana

ENTREVISTA A ROBERTO A. ROVASIO

■ Relevancia y actualidad del Día Del Investigador Científico

El 10 de abril Argentina evoca el natalicio de Bernardo Houssay (1887-1971). En reconocimiento a la trayectoria del premio Nobel se instituyó la fecha como el Día del investigador científico. La Unesco conmemora la fecha como Día de la Ciencia y la Tecnología.

Por: Flavio Colazo - Especial para La Nueva Mañana

Economía Social

[ Nota de Tapa ]

■ Cooperativa Horizonte realizará 10 adjudicaciones reducidas por el aislamiento obligatorio

La fecha de dicho acto está sujeta a futuros anuncios presidenciales. Además, prorrogó el cierre de estado mensual al 20 de abril y facilitó los pagos de cuotas vía Rapipago y transferencia bancaria. Se prevé esta semana la apertura de sus cajas en sede central con un operativo sanitario especial para la atención de adjudicatarios y no adjudicatarios.

Por: Gabriela Yalangozian - [email protected]

Turismo

[ Nota de Tapa ]

■ Un viaje a través de los sabores del mundo

Una película, una serie y un programa que te harán recorrer distintos lugares a través de sus comidas típicas.

Por: Vanina Boco - Especial La Nueva Mañana

Cultura y Espectáculos

■ Cine en cuarentena: La leyenda de Poliak y los crotos

“Que vivan los crotos”, la ópera prima de Ana Poliak estrenada en 1995, es una de las películas más secretas y hermosas en la historia del cine argentino. Se verá por streaming en los canales de youtube y facebook del Cineclub La Quimera, el jueves 16/04 a las 20:30.

Por: Iván Zgaib - Especial para La Nueva Mañana

■ Miles Davis, el vanguardista permanente The Birth of the cool

Se estrenó en Netflix ‘The Birth of the cool´, el documental basado en la vida del trompetista Miles Davis, la mayor figura mítica del jazz. Bajo la dirección del realizador afroamericano Stanley Nelson Jr., el documental es un recorrido por la vasta, rica y multifacética vida del trompetista que revolucionó varias veces la historia del jazz.

Por: Adrián Baigorria - Especial para La Nueva Mañana

LIBROS LIBRES - SEGUNDA PARTE

■ “Que el aislamiento no te deje sin libros”

Continuación de la nota anterior sobre sellos cordobeses que liberan sus catálogos para poner a disposición sus títulos en estos días de cuarentena. En esta segunda nota: entrevista a los editores de Buen Gusto y Hiedra Editora.

Por: Barbi Couto - Especial La Nueva Mañana

EL MARCAPÁGINAS

■ Héroes por una vez

Por: Mauricio Micheloud - Especial La Nueva Mañana

Deportes

[ Nota de Tapa ]

■ La odisea de los clubes amateurs en tiempos de coronavirus

Racing, Juniors, Peñarol y la Liga Cordobesa de Fútbol se vieron obligados a tomar drásticas medidas económicas para subsistir durante la cuarentena. Repaso de los clubes que buscan auxilio para llegar a fin de mes y en otros casos, para no fundirse.

Por: Federico Jelic - [email protected]

■ El mundo virtual se abre aún más para los deportistas de elite

Muchas actividades llevan su calendario al ámbito de las consolas y de las PC, dándole el carácter de actividad en esta época en donde las canchas están cerradas. Los deportistas participan de estos torneos alrededor del planeta.

Por: Juan Pablo Casas - [email protected]

