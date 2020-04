Espamer, desde Estados Unidos, anheló: "Sería un sueño jugar en Racing de Córdoba"

"Amo el fútbol", expresa con una amplia sonrisa. Y al repasar su historia, se demuestra que esas palabras no son sólo anunciados simpáticos, es real, lo lleva en acciones.

Desde muy niña Laila Espamer se relaciona con la pelota. Desde su Río Cuarto natal jugar con el juguete más maravilloso del mundo fue su pasión.

En el "Imperio del sur" se la recuerda desde aquella época de infante donde ya tiraba pases en los Intercolegiales con el colegio Galileo Galilei o en los torneos a la orilla del río. Tal fue, y es, su amor por el fútbol, que con tan sólo 15 años arribó a Racing de Nueva Italia para jugar en la Liga cordobesa.

Y en ese marco, en una entrevista vía LiveInstagram, desde el estado de Tenesse, Estados, la actual futbolista del Martín Methodists Collage le confesó a la Cooperativa Al Toque Deportes uno de sus anhelos dentro del fútbol.

"Siempre tuve mucho amor por Racing de Córdoba. Ellos apostaron por mi cuando tenía 15 años. Me pagaban los viajes para ir, encontraban lugares para que me quede a dormir. Ellos fueron mi primer empujón para decir que yo quería seguir en esto. Sería un sueño para mi jugar en Racing de Córdoba, me encantaría que se profesionalice el fútbol en Córdoba Capital y volver a Racing", declaró Espamer.

Su debut con la camiseta de Racing por la Liga cordobesa fue ante Las Palmas. Hizo tres goles en su presentación.

Laila Espamer empezó jugando en una escuelita de fútbol de Río Cuarto, en su escuela, luego representó a la Universidad Nacional de Río Cuarto en la Buenos Aires Cup, pasó por Racing de Nueva Italia y Talleres, en Córdoba. Posteriormente se fue a Buenos Aires donde militó en River y San Lorenzo de Almagro, en el club de Boedo se consagró campeona en el 2015.

Desde hace unos cuatro años está en Estados Unidos, becada en la Universidad y en diciembre se recibiría. Primero jugó en Lancaster Inferno de Pennsylvania, luego Santa Clarita Blue Heat Football Club de California y actualmente en Martín Methodists Collage. Ha sido elegida una de las mejores jugadores del certamen universitario.

Ver esta publicación en Instagram Un poquito más⚽️❤️ Una publicación compartida por Laila Espamer (@lailaespamer) el 2 de Ene de 2020 a las 2:10 PST

"Renuncié a muchas cosas por jugar al fútbol desde los 15 años. Lo amo. Pero lamentablemente es tan inestable, que te preguntás si lo que querés hacer para el resto de tu vida, no es como los hombres. Quiero jugar de forma profesional", expresó en la charla con el medio antes referido. Su tonada cordobesa está intacta. Lo dice mientras se toma un mate. Pero más allá de la particularidad criolla, hace una reflexión que abarca la realidad del fútbol femenino, y todo lo que deben atravesar.

A propósito, explicó que en Estados Unidos la diferencia de que la disciplina sea tan popular en las chicas tiene que ver con las becas estudiantiles. "Los padres invierten desde chicas para que hagan un deporte, porque eso les permite una beca universitaria, y es el futuro de ellas. Además, practican desde niñas, con torneos intercolegiales, no sólo para educación física", narró la cordobesa de 24 años.