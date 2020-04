Un ex Talleres, varado en Arabia Saudita por el coronavirus

En medio de la preocupación por el avance del coronavirus, Leonardo Gil, ex jugador de Talleres, quien pasó por la temporada 2016-17 y dejó un grato recuerdo en el hincha albiazul, vive horas muy complicadas en Arabia Saudita, donde juega en Al Ittihad desde diciembre de 2019. Varado, no puede regresar al país para estar cerca de su familia.

"El presidente del club nos dio permiso para poder retornar a nuestras casas. Estoy muy enojado por no poder volver al país, es un derecho que tengo como ciudadano. No estoy pidiendo un favor, solo un simple papel. Me comuniqué con la Cancillería, me dijeron que hay que solicitar un permiso, después de siete días me dicen que no me pueden autorizar", contó el "Colorado" quien tuvo un destacado paso también en Rosario Central después de dejar barrio Jardín.

"Tengo a mi papá, mis hermanos y novia allá. Los extraño y es muy difícil estar solo. Estoy despierto toda la noche porque acá hay seis horas de diferencia. Tengo una decepción muy grande", continuó el mediocampista.

En medio de la desesperación que vive y sabiendo que retornar a la Argentina es prácticamente imposible por el momento, Gil afirmó que es muy difícil mantener la calma. "Estoy tratando de no enloquecer", concluyó el jugador desde el país árabe.